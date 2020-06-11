黃正忠號召百萬庶民613上凱道　申請集會人數曝光...只有「3位數」

▲黃正忠（圖右）11日搭高鐵前往台北開記者會。（圖／翻攝自Facebook／黃正忠）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，民主監督聯盟總召黃正忠以「討公道」為由13日將上凱道遊行，但卻被韓國瑜勸阻。對此，黃正忠11日不僅搭高鐵北上開記者會，怒嗆韓國瑜「沒擔當就閉嘴」，更在臉書曝光申請凱道遊行的公文，但細看內容會發現，明明宣稱要號召百萬「白衫軍」上街遊行，可申請集會人數卻僅333人。

黃正忠選在11日韓國瑜任職最後一天，北上開記者會喊話「庶民上凱道，百萬白衫軍」，並透露在韓國瑜勸阻及長期發表挺韓言論的幸仁哥臨陣脫逃後，人數可能會縮減，但今天開完記者會後，一定有更多人會站出來，「我們要上萬、數十萬、上百萬好不好」。

黃正忠也於臉書表示，613凱道活動會如期舉行，自己不僅願意承擔一切責任，且堅持做對的事、力挺公平正義、節能減碳愛地球。

▲黃正忠申請613凱道遊行公文。（圖／翻攝自Facebook／黃正忠）

根據黃正忠曝光的行程，此次遊行申請理由分成3項，第一，追悼6日跳樓的已故高雄市議長許崑源，第二，「替天行道，討回公道，譴責假民主、真獨裁，以其人之道還治其人隻身」，第三，「打倒喪盡天良的民進黨政府」。

本來黃正忠申請13日至14日要在凱道遊行，但北市府為避免延長時間申請路權影響交通，僅同意13日遊行可使用凱達格蘭大道於公園路（不含）至中山南路（不含）之間北側單向車道暨人行道路段路權，而遊行時間則是規劃在早上8時至晚上9時。

而黃正忠日前也宣稱要號召百萬白衫軍參加613遊行，但警局回函的內容，卻曝光申請集會人數僅333人。

另外，黃正忠在記者會上重申，希望韓國瑜不要再參與政治，這樣信口開河、說話不算話、臨陣脫逃的人，不適合參與政治，這是公平正義的問題，為什麼不捍衛，現在不是沈澱的時候，台灣人很健忘的，時間過了就是非不分了，他也承諾，上凱道絕對不會造成所謂的街頭紛爭，會非常理性和平表達訴求，韓國瑜不該如此懦弱。

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