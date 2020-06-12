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雲端最前線／高雄代理市長是他！楊明州出線3大理由？

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新聞節目中心／綜合報導

前高雄副市長楊明州擠下交通部次長王國材，確定出任代理市長，行政院也預定12日正式公布此項人事命令。據透露，楊明州出任代理市長可避免市政停滯問題，同時，他深耕地方，對高雄事務熟悉，再加上其藍綠、派系背景不鮮明，三大理由讓楊明州在幾位被考量的代理市長人選中成了黑馬。《雲端最前線》12日邀請台北市議員李柏毅、台北市議員苗博雅、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼韓國瑜交出市長寶座的最後野餐。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜交出市長寶座。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市長補選預計最晚在9月登場，國民黨目前沒有人選，而多次放話不會缺席的民眾黨，立委蔡壁如11日表示，希望與國民黨放下成見，共推無黨籍人士參選，「白藍合作」，但她也說，國民黨很難接受這個提議。對此，國民黨文傳會主委王育敏同日稍晚表示，黨內一定會自提人選，當然也歡迎在野黨共同合作。

北韓官媒《朝中社》12日報導，平壤當局認為，沒有理由繼續維持領導人金正恩與美國總統川普之間的關係，甚至認為此舉「沒有什麼用處」，將進一步發展軍事力量，對抗華府威脅。此文發表的日期正好也是金正恩與川普首次會面的2周年。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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