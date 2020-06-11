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「帶職參選2022年必然出現高峰」　徐永明籲執政黨儘速修法禁止

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▲▼時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調,時代力量黨主席徐永明 。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席徐永明 。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜以93萬票遭到罷免，行政院副院長陳其邁預計17日請辭，正式代表民進黨投入市長補選，時代力量黨主席徐永明11日表示，很開心聽聞陳其邁若投入補選，將會先辭去副院長的職位，然而「民選公職人員」帶職參選的法規漏洞仍然存在，若不修法禁止，到了2022年必然出現高峰，呼籲執政黨盡快修法禁止帶職參選。

韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。

目前民進黨則確定由高雄市前副市長楊明州出任代理市長，據指出，陳其邁也預計將在6月17日請辭副院長一職，正式宣告投入市長補選。徐永明11日表示，今天是韓國瑜最後一天上班，高雄市代理市長的人選也已定案，接著就要迎來高雄市長補選，而目前民進黨大致定調會由陳其邁出戰。

▲行政院副院長陳其邁回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

徐永明說，很開心聽聞陳其邁若投入補選，將會先辭去副院長的職位，展現「對高雄一生懸命」的決心，這表示不會再有帶職參選的情況出現在高雄。他指出，帶職參選是韓國瑜最為人所詬病之處，最後也因此被市民請出高雄市政府，高雄市民現在殷切期盼有位全心全意深耕高雄的市長，相信帶職參選是高雄市民最不願意看見的情況。

徐永明強調，雖然樂見政務官用高標準來對待自己，消除民眾對帶職參選的擔心，然而「民選公職人員」帶職參選的法規漏洞仍然存在，若不修法禁止，到了2022年必然出現高峰，到時後會有非常多的立法委員帶職參選縣市首長，呼籲執政黨盡快修法禁止帶職參選，才是民主進步之道。

據指出，陳其邁也預計將在6月17日請辭副院長一職，正式宣告投入市長補選。在陳其邁去職之後，副院長遺缺方面，外傳經濟部長沈榮津會是接替的熱門人選，特別是他在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，在後疫情時期，國家的經濟問題會是重中之重，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。

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