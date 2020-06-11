韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷超生氣：現場活動是在連署罷免我？

記者許宥孺、黃子倩／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，11日是任內最後一天上班日，他號召韓粉到鳳山行政中心參加道別音樂會，不過據《高雄市政府行政中心場地使用管理規則》規定，府前廣場若涉及政治活動得立即停止使用，對此，時代力量高雄市議員黃捷在臉書上批評，「市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？」並指出現場有民眾正連署罷捷。

▲韓國瑜告別音樂會現場出現罷免黃捷行動連署站。（圖／黃捷辦公室提供）

高雄市長韓國瑜號召粉絲11日下午身穿白色衣服、戴口罩到鳳山行政中心參加「真愛高雄 珍重再見惜別音樂會」，不過此活動遭質疑，送別會頗有規模，是否動用市府資源；而活動現場，還有民眾手舉「罷免黃捷」的立牌，讓黃捷氣得在臉書上大罵：「市府借場地給未立案團體，現場活動是在連署罷免我？」

▲韓國瑜告別音樂會現場出現罷免黃捷行動連署站。（圖／黃捷辦公室提供）

黃捷表示：「民眾跟我說，韓國瑜現在在鳳山行政中心前草皮舉辦的感恩守望活動，竟在連署罷免我。市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？」《ETtoday新聞雲》記者也發現，有民眾確實正在發送連署書，不過她不願透露目前連署份數。

黃捷指出，新聞局長鄭照新表示該活動是新聞局「指導」，「打狗讚文化協會」主辦，但查了一下發現，內政部的網站上根本查無此團體。也就是說，高雄市政府新聞局所指導的活動，借給了一個根本不是合法立案的人民團體來主辦活動。

▲民眾發送罷免黃捷連署單（紅圈處）。（圖／記者黃子倩攝）

黃捷還說，一般高雄市民借不到的市政府草地，竟如此簡單就借給一個不知道從何而來的未立案團體來辦活動，而現場竟是從事政治活動，不只違反行政中立，行國處也未確實做到活動內容審查及人數控管，「難道未來若有民代或政黨，申請名意是舉辦音樂會，但實際上是在政治活動，也可以嗎？」

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