王婉諭聲援黃捷：唯一的錯就是戳破韓國瑜

▲黃捷。（資料照／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，時代力量議員黃捷被列入「報復性罷免名單」，罷免民眾在黃捷總部集結，並宣稱目前罷免連署第一階段達標。對此，同黨立委王婉諭9日在臉書聲援，「黃捷唯一犯下的錯，就是在質詢時戳破了韓國瑜先生無心市政的真相」。

王婉諭表示，高雄市長罷免案最終以 939,090 票高票通過，成為全台史上第一次的成功罷免案，然而罷免結果出爐後，韓國瑜的支持者們卻不斷以激烈仇恨的言語、行為攻擊罷免陣營，甚至揚言要發起「報復性罷免」，首要目標之一就是黃捷。



王婉諭指出，時代力量所有黨公職，不畏懼「報復性罷免」，在任每一天，不愧對選民投下的每一票期待，對於高雄市政，黃捷以最強力道替市民監督，更兩次獲得高督盟評鑑的十大問政優質議員，優質表現有目共睹，然而細看罷捷領銜人列舉罷免黃捷的理由，包括「剪接質詢市長影片企圖抹黑、扭曲市府團隊言論、挺香港替港民發聲、無心市政」等，除了毫無事實根據外，不禁令人莞爾一笑。



王婉諭認為，黃捷唯一犯下的錯，就是在質詢時戳破了韓國瑜無心市政的真相，就如同黃捷所說「罷免是台灣人的公民權，對民意代表來說是一個試驗。若真有超過一定比例民眾認為我們問政失職，我們也絕不戀棧。然而在此之前的每一天，我們都會努力對得起這個職位，不僅是對自己，也對選民負責。」



王婉諭提到，韓國瑜支持者在罷免投票過後所展現的對立、衝突、情緒性言論，不僅是在撕裂社會，更是對台灣民主的一大傷害，再次呼籲選舉縱使一時激情，選後也應早日回歸理性，將平靜的生活還給台灣人民。



王婉諭提及，相信鳳山選民會做出最好的判斷，也期待大多數的台灣人，都願意用理性的態度進行有效的溝通、討論，讓台灣社會有真正進步的可能。

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