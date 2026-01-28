　
社會 社會焦點 保障人權

一句「殺氣很重」惹怒苗栗藍委　名嘴黃益中挨告2罪結局曝

▲公民老師黃益中。（圖／資料照）

▲公民老師黃益中上政論節目稱藍委邱鎮軍「殺氣很重」挨告。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

公民老師黃益中因於政論節目評論苗栗罷免連署活動，指稱立委邱鎮軍曾到場「看誰來簽名」、形容其「殺氣很重」，邱鎮軍認為未經查證、足以貶損名譽並影響投票行為，提告誹謗及違反《公職人員選舉罷免法》。士林地檢署偵結認，邱已撤回誹謗告訴，另查無黃益中有意圖使罷免案通過之犯意，且當時邱尚非被罷免人，不符構成要件，依法不起訴。

2025年5月2日黃益中受邀擔任某電視新聞台網路直播節目「狠狠抖內幕」政治評論來賓時，評論苗栗地區罷免連署活動情況，提及邱鎮軍曾到場「看誰來簽名」，並形容其「殺氣很重」，可能造成連署民眾產生寒蟬效應。邱認為相關言論未經合理查證，屬不實指控，足以貶損其人格與社會評價，並可能影響選民投票行為，遂提告黃益中涉嫌加重誹謗及違反《公職人員選舉罷免法》。

檢方認，關於刑法第310條第2項加重誹謗罪部分，依法屬告訴乃論之罪，但邱鎮軍已具狀撤回告訴，依《刑事訴訟法》第252條第5款規定，應為不起訴處分。

至於違反《公職人員選舉罷免法》第104條第1項「意圖使被罷免人罷免案通過而散布不實事項」部分，檢方指出，黃益中係引述媒體報導內容進行評論，且於發現評述可能有誤後，已於同年5月23日透過節目及個人臉書公開澄清並向邱鎮軍致歉。

檢察官指出，查無充分證據證明黃益中具有意圖使罷免案通過之主觀犯意，且當時邱鎮軍尚非罷免案之「被罷免人」，不符該條規定之構成要件，依《刑事訴訟法》第252條第5款及第10款，對黃益中作出不起訴處分。

