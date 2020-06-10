王世堅：韓國瑜就像政治嗎啡、選舉鴉片　對病情沒幫助但提神

▲民進黨籍市議員王世堅質詢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對高雄市長韓國瑜被罷免，台北市議員王世堅10日在臉書表示，韓國瑜就像「政治嗎啡、選舉鴉片」，嗎啡鴉片對病情沒有幫助但卻可以提神，國民黨已不能沒有韓國瑜，但是應該面對與中共之間的關係。

王世堅也分享在政論節目的片段，對於韓國瑜表示不進行訴訟，王世堅認為，韓國瑜就是告訴國民黨，人格不能失去，如果被國民黨利用當道具，就是政治人格破產，表示他願賭不服輸，不過，王批評，韓國瑜只發表不提訴訟，是為德不卒，應該呼籲韓粉放下，不要遍地烽火、甚至不要上凱道，呼籲韓粉冷靜。

王世堅認為，要頭痛的是國民黨，政策主張走向是什麼？這個不顧卻搶著要補選高雄市長嗎？他說認輸賠一半，應該不要推人補選以表示懺悔。

王世堅表示，對國民黨而言，韓國瑜就像政治嗎啡、選舉鴉片，嗎啡鴉片對病情沒有幫助但卻可以提神，國民黨已不能沒有韓國瑜，國民黨總要面對與中共之間的關係，但顯然國民黨並不打算剪掉與中共之間的臍帶，國民黨內部仍有許多人靠著這條臍帶讓中共輸送利益跟資源，這才是國民黨關鍵根源的問題。

王世堅也批評，民眾黨早就虎視眈眈，要對國民黨取代之，民眾黨主席柯文哲沒有中心思想、核心價值，跟誰都可以合作，倘若國民黨走投無路到要捨棄韓國瑜，去擁抱柯文哲，「那是請鬼拿藥單！不可思議！」

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