羅智強讚韓國瑜不提訴訟「非常有智慧」　斷言下個目標是「她」





▲韓國瑜。（資／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜宣布不打訴訟，國民黨革命實踐研究院院長羅智強10日表示，這是非常有智慧且正確的決定，但國民黨不如民進黨能在每個地方都動員到1/4推行罷免案，他斷言下一個遭鎖定的目標就是台中市長盧秀燕。

繼韓國瑜遭罷免後，恐掀起報復性罷免熱潮，羅智強認為，罷免戰一開啟後，國民黨被罷免的一定比民進黨多，國民黨面臨到非常大的關鍵，如果主張罷免，自己就要做好被罷免的準備。

▲羅智強認為下一個被鎖定罷免目標的是台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

羅智強表示，國民黨不如民進黨能在每個地方都動員到1/4推行罷免案，他認為下一個遭鎖定的目標就是盧秀燕；「民進黨豢養媒體、栽植網軍、追殺清算在野黨，箝制言論自由」，比國民黨威權政治後期還更威權。

面對高雄市長補選，羅智強表示，人選應寧缺勿濫，國民黨還是要努力找出新的人選，並要想著怎麼輸得有尊嚴，以此機會讓人才將知名度打起來後，就可以準備2022。

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