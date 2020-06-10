擔任代理市長？陳其邁：不論我人在哪　高雄都是我一生懸命的地方…





▲行政院副院長陳其邁回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，外界好奇政院會派誰來擔任代理市長？曾與韓國瑜一同角逐高雄市長大位的行政院副院長陳其邁10日表示，有結果會馬上說明，但對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。

關於代理市長，陳其邁10日在民進黨黨部受訪時提到，他想行政院對代理市長的考量，會基於在整個市政沒有空窗期、市政穩定、市政無縫接軌考量來推動，相信院長最後會做整體性考量，有結果會馬上對外說明。

被問到會不會全力備戰補選？陳其邁說，補選事情，今天中常會就會進行討論；對他而言，整個不管是高雄重大建設推動，包含高雄市民過去常常關注的很多議題，例如過去一年來很多紛紛擾擾的重大建設，假如能盡速展開新的開始，讓市民能夠免除紛擾，這才是大家共同期待的事情，「我個人假如說有任何決定，會立刻跟各位說明。」

針對黨內有聲音希望他直接宣布參加補選，陳其邁說，黨內有黨內程序要討論，今天要討論補選辦法，然後可能再後續常會、執會討論。

若要參加補選，辭掉副閣揆是不是必然？陳其邁表示，他一直強調的是，不管他人在哪裡，高雄都是他一生懸命地方，希望故鄉更好，任何決定都是基於這樣的考量，若有結果一定會跟大家說明。

至於會不會努力爭取？陳其邁提到，這個問題重複很多次了，「我想我有很多不管是感情，還是做為高雄子弟的想法，我還是會跟大家說明。」而最快什麼時候會說明？他補充，「這不是操之在我，還是要徵詢更多黨內意見機制處理。」

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