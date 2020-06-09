快訊／暫時沉澱！韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟　「尊重人民的意志」

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜爆罷免成功後，後續動向備受關注。韓國瑜9日透過臉書對外宣布，不會提起罷免無效之訴，會暫時沈澱休息。

▲韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）



韓國瑜表示，等到高雄市長職務卸下後，「我會暫時沈澱休息，針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內」，針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

韓國瑜說，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

最後，韓國瑜期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。謝謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸。

另外，韓國瑜10日將與中常委、黨務一級前往高雄市議長許崑源靈前捻香致意，結束後出席高雄「行動中常會」，隨後再回行政中心與黨籍立委會面。

黨主席江啟臣表示未來的中常會定調走「行動中常會」模式，走訪各縣市聽取地方聲音。文傳會主委王育敏表示，明天前往高雄是因為韓國瑜遭罷免，同時失去市長與議長，地方氣氛低迷，國民黨中央前往關心，安撫基層。此外，黨中央要傾聽在地人的看法，尤其是未來即將登場的市長補選，必須傾聽在地的意見。

罷韓闖關成功後，高雄市長韓國瑜9日參加最後一次市政會議，而他也於10時許拍下最後的畢業照，現場攝影師要他笑一下時，忍不住開口自嘲：「我笑不出來啊！」

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