彰化2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉昨（27）日傍晚發生一起驚悚車禍！一輛重機與機車在路口發生擦撞後，機車失控衝向路邊停放的車輛，瞬間肩擦出一道火花，女騎士當場受困車底，情況危急。消防人員緊急動用氣動頂舉設備將車輛撐起救人，並將兩名受傷騎士送醫急救，確切肇事原因仍由警方釐清中。

▲重機與機車相撞，機車連人衝入車底。（圖／民眾提供）

這起事故發生在27日下午5點51分左右，地點位於永靖鄉中山路二段與402巷路口。根據警方初步調查，49歲的石姓女子騎乘普通重型機車，從中山路二段402巷左轉中山路二段往南時，與同向直行、由22歲胡姓男子駕駛的大型重型機車發生碰撞。

▲重機與機車相撞，機車衝入車底，消防搶救車底女騎士。（圖／民眾提供）

因撞擊力道猛烈，機車直接衝撞到停放在路旁、一輛處於熄火靜止狀態轎車。石女連人帶車捲入自小客車車底，動彈不得；胡男則倒臥路旁。彰化縣消防局獲報後，立即派遣永靖及北斗分隊人車前往救援，發現石女受困於車底，以「氣動式頂舉袋」將車體穩穩撐起，創造出救援空間，順利將石女救出。

▲重機與機車相撞，機車衝入車底，消防搶救車底女騎士。（圖／民眾提供）



石姓女騎士雖對疼痛有反應，有肢體多處擦傷。救護員立即為其上頸圈、固定於長背板，並進行包紮止血後，送往員生醫院救治。另一名胡姓男騎士意識清醒，主要傷勢為背部、臀部及肢體擦傷，經救護員清理傷口、包紮後，送往員基醫院治療。警方對雙方實施酒測，確認均無酒精反應，駕駛執照也正常。詳細肇事原因待查。