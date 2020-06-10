韓國瑜不提訴訟　柯文哲：我是民進黨就讓他告

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案已93萬票通過，接著到來的就是最晚在9月登場的市長補選。針對韓國瑜放棄訴訟，柯文哲10日表示，如果韓國瑜真的訴訟，「我是民進黨就讓你告，12月25日以後定案，連選都不用選直接派人」；柯笑說，那是陰謀論，但選舉結果差這麼多，也不必要再去提訴訟，實務上跟法理上都不必要。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

至於陳其邁若出任代理市長，是否需要請辭副院長？柯文哲說，民進黨的事我不用下指導棋，應該就是他去吧；但柯分析，陳其邁應該去當候選人不是當代理市長，代理市長是要辦補選的，這位置還是要給別人來做。

對於昨天在市議會批評民進黨一黨專政，柯文哲今天再加碼，「今天媒體這麼多，我問你，當年黨政軍退出媒體是哪個黨的主張、口號？現在呢？這才是我們有時抱怨的，你怎麼變成你當年要推翻的人？」

還有媒體追問，總統蔡英文昨天到基隆夜市吃蚵仔煎，被解讀成罷柯？，柯文哲無奈表示，「我每天吃空心菜咧？這很無聊」。

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