韓國瑜罷免通過　民眾黨：證明政治人物誠信非常重要

▲高雄市長罷免案通過，市長韓國瑜率市府團隊出面發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票在6日傍晚開票後，70分鐘就衝破57萬票、25％的門檻，韓國瑜成為選舉史上首位被罷免的民選首長。台灣民眾黨聲明指出，高雄市民在2018年的11月24日，用手中的選票，證明了沒有一個政黨可以在高雄市壟斷選民支持，做不好，就換人；也在今天再度用手中的選票，證明了政治人物的誠信非常重要。

民眾黨聲明表示，今天是高雄市民透過民意所創造的歷史性一刻。高雄市民在2018年的11月24日，用手中的選票，證明了沒有一個政黨可以在高雄市壟斷選民支持，做不好，就換人；也在今天再度用手中的選票，證明了政治人物的誠信非常重要。



民眾黨指出，韓國瑜市長的罷免案，從連署到成案，到今天通過，都寫下台灣地方自治史的新頁，這代表民意的展現不再只限於四年一次的選舉，政治人物必須要用更高標準去要求自己，除了最基本的「正直誠信」，治理能力更是能否贏得市民支持的重點。這一點值得所有政治人物深自警惕，避免重蹈覆徹。

▲韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰。（圖／記者郭世賢攝）



回顧過去一年，因為個人特質與擅用市井言語，加上民進黨執政不力所掀起的「韓流」，將韓國瑜拱上高雄市長大位。但上任後，府會關係惡化，愛情摩天輪、太平島挖石油、旗津蓋賭場、引進迪士尼等政見一再被戳破；市民關注的就業、低薪、負債等體問題未見解決。乘著高人氣直攻總統大位，從「我堅持不考慮2020」到「Yes I do」，已經徹底破壞高雄市民的信任，後續強打「路平、燈亮、水溝通」等政績也無法挽回民心。



「罷免案通過後，高雄市接下來的考驗更加嚴峻。」民眾黨指出，財政的困窘，以及低薪失業的問題，還有受到疫情衝擊的庶民經濟，接任的新市長有必要提出解決方案，然而這些問題，有相當多是民進黨過去20年執政遺留下的弊病。既然藍綠都無法處理，民眾黨有責任提供藍綠之外的新論述，讓「共融社會、國家治理」的理念可以在高雄實踐。



作為新興政黨，台灣民眾黨在高雄基層尚未深耕，相關的組織運作也仍在萌芽階段，但感謝市民朋友的支持，在2020年大選，有相當多高雄的朋友們願意相信民眾黨的理念，支持藍綠以外的第三勢力，也許這股力量還無法抗衡藍綠兩大黨，但我們相信政黨與民眾之間的互動和信任不是短線操作，而是長期耕耘。



民眾黨重視高雄，因此我們已經在高雄市成立地方總服務處，未來也不排除轉型為「地方黨部」，經營地方議題，接受民眾陳情。同時，未來也會在高雄各個區域提出合適的民意代表候選人，讓柯文哲主席在台北市所實踐的財政紀律、社會住宅、市場改建、智慧城市、共享運輸等政策，有機會在高雄實現。

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