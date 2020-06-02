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高市選委會公布6月6日公民數增加　門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

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▲▼韓國瑜高雄市議會答詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數4天！高雄市長韓國瑜面對罷韓團體強勢來襲，除了先前公開呼籲支持者不投票、只監票，後續都採用「冰處理」來面對，由於罷免門檻不低，高雄市選委會1日公布最終確定投票人人數，為229萬9981人，需要25%以上的有效票（57萬1995.25票），也就是要57萬4996同意票，才能通過罷免案，門檻再提高，因此罷韓團體把握最後黃金周，天天辦車掃遊行，鼓勵民眾出門投票。

▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓團體把握最後時間，天天都辦活動維持聲量 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後關鍵黃金週，市長韓國瑜則接連祭出「蓋牌策略」，喊話不投票、只監票，更用「冰處理」希望冷卻罷免議題，但為了阻止投票進行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院提出訴訟，並聲請停止執行，三度遭行駁回。韓國瑜再提出抗告，最高行政法院審理後，2日下午駁回韓國瑜抗告，罷免案確定不會停止執行，6月6日投票確定。

雖然韓國瑜想採取法律戰失敗，但罷韓團體不敢大意，把握選前每分每秒，天天都有車隊掃街以及遊行，維持聲量，提高曝光度，就是想提高投票率。根據《公職人員選舉罷免法規定》，罷免案要成功，除了同意罷免人數必須超過不同意罷免人數外，還要投票人數達具有投票資格者的四分之一以上，而高雄市選委會1日發布確定投票人人數為229萬9981人，也就是要57萬4996票，才能通過罷免案，同意票若未達此門檻，罷免案即遭否決。

究竟韓國瑜會不會成為史上首位被罷免成功的直轄市長，最終結果如何，就等6月6日揭曉。

時間對我們來說完全沒用！

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