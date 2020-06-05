罷韓成敗關鍵　跨過57萬票門檻就看這些人有沒有回高雄





▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／罷韓團體提供）

記者蔣婕妤／台北報導

剩下不到24小時，我國首次首長層級罷免投票就要登場，韓國瑜如果「獲得」57萬4996票同意票，將成為台灣史上第一位遭到罷免的市長。

罷韓聲浪看似來勢洶洶、場場造勢爆滿，不過，罷免成功關鍵終究在投票率。參與罷韓的地方人士表示，韓陣營使出「蓋牌」戰略導致的韓粉壓力可能拉低投票率，成了罷韓最大危機，高雄市民能否寫下歷史就看年輕人有沒有站出來投票。

「罷韓」要成功寫下歷史需要達標兩門檻，首先是同意罷免票數多於不同意票數，接著要看罷免人數能否達到57萬5091人，也就是原選舉區選舉人總數四分一。如同時符合兩條件，韓國瑜將確定「當選高雄市民」、卸下市長身分。

回顧半年罷韓路，1月第一階段提案輕鬆達標1％的門檻，4月第二階段連署份數衝到50萬，最後在時間內整理送達高雄選委會的連署書也有逼近40萬份，成功超過10％門檻，強勢迎接6月6日的投票；這一個月來，罷韓團體走上街頭發黃絲帶、舉辦造勢，場子火熱場場爆滿，看似罷韓就要迎接勝利，不過，選舉終究是要票投下去才算數。

▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供）

韓國瑜在五月中透過影片呼籲支持者「不要投票」，使出「蓋牌」戰略，也讓罷韓團體被迫接下危機炸彈。韓國瑜一句「不要投票」看似簡單，卻讓支持罷韓的市民被迫亮票。挺韓與反韓被視為世代戰爭，「蓋牌」也讓年輕反韓者遭到標籤化，去投票等於罷韓，首先就要面對家庭戰爭，甚至可能遭受上司壓力丟了工作。

日前高雄在地商家「釣客食堂」老闆就因為表態罷韓遭到韓粉檢舉攻擊，國稅局、衛生局接連找上門，老闆娘在高市府上班的兒子更指控，自己遭到主管打壓，最後只能默默離職。

在反制罷韓方面，透過臉書社群，全台各地韓粉紛紛吆喝集結，聲稱要在投票日當天到投票所「監票」，要給支持罷韓的民眾壓力。地方民意代表更接獲投訴，有弱勢民眾擔憂若去投票被視為支持罷韓，恐懼以後申請不到生活補助。

地方人士批評，韓國瑜破壞民主投票「不記名」精神，讓出門投票的市民因標籤效應產生壓力，藉此拉低投票率。地方人士痛斥，韓國瑜正是要透過卑劣手段，好讓他在最後關頭守住市長寶座。

地方人士強調，罷韓支持者能否無謂壓力站出來投票，成了罷韓能否成功寫下歷史的關鍵，除了高雄在地市民，許多支持罷韓的市民都是北漂青年，回顧2020總統大選年輕人支持「反韓挺蔡」讓小英獲得史上最高的817萬票，若這次年輕人熱情延續、甚至更勝以往，韓國瑜使出再多手段恐怕也逃不了遭到罷免的命運。

▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／罷韓團體提供）

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