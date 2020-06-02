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搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」　

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▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓團體造勢。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

罷韓投票將於6月6日舉行，罷韓團體於選前黃金周在「三山」進行造勢，盼罷免案能順利通過，而市長韓國瑜專心於市政，重在防疫、防汛方面的工作，讓市民看到政績挽回民意。而這場罷免投票將會如何發展，各界都十分關注，擁有投票權的市民應該要知道什麼、注意什麼，《ETtoday新聞雲》帶您一次瞭解。

●為什麼要罷免韓國瑜？

韓國瑜在2018年大選挾帶超強「韓流」，以89萬票高票當選市長，打敗對手陳其邁，終結民進黨在高雄長達二十年的執政。不過，韓國瑜才上任不到一年就背棄承諾，原本聲稱不會參選總統，卻在與時任黨主席吳敦義私下會談後表示「被動接受黨內初選民調」，之後在2019年5月受訪時首度鬆口「Yes,I do」，確定參選2020總統大選；同年10月，韓國瑜正式向議會請假，開始到各地進行造勢。

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

於此同時，由We care高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋及前高雄氣爆自救會長陳冠榮組成「罷韓四君子」，在韓國瑜上任滿一年的時候，開始醞釀罷免。2020年1月29日第二階段連署書，獲得有37萬7662人有效連署，超過法定門檻22萬8134人，中選會於4月宣布，韓國瑜罷免案成立，6月6日舉行投票。

▲▼ 「百日罷韓 光復高雄」40萬份連署書就定位。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓4君子送40萬份連署書。（圖／記者洪正達攝）

「罷韓四君子」認為，韓國瑜違背責任政治、誠信原則、背棄選民，且市政滿意度調查為全國最低，以及政見跳票，還有發言充滿歧視為由，盼能罷免韓國瑜，光復高雄。

▲罷韓團體公布連署書的裝箱畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷韓連署書。（圖／記者許宥孺翻攝）

●罷免門檻怎麼算？

根據高雄市選舉委員會統計，本次罷免案投票人人數為229萬9981人，罷免門檻需符合兩項條件才算通過，一、同意票大於不同意票，二、同意票須達投票人總數的四分之一（約為57萬左右）

若罷免案通過，韓國瑜將成為史上第一個被罷免成功的市長，中選會要在7天內公布投票結果，若罷免案成功，三個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，四年內不得再選高雄市長。若韓國瑜不服罷免結果提出訴訟，在訴訟程序終結前，不予補選；高雄市長職缺則由行政院派員代理。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免訴訟將設選舉法庭，採合議制審理，以二審終結，各審受理法院應於六個月內審結，並不得提起再審之訴。

若勝訴，則罷免案無效，韓國瑜可恢復職務；若敗訴，韓國瑜確定解職，但在訴訟結束後，若市長任期還有2年以上，可辦理市長補選，若任期不滿2年，則不辦理補選，由代理市長繼續任期。

●投票前要注意什麼？

高雄市第3屆市長罷免案於6月6日舉行，時間從上午8時至下午4時為止，只要年滿20歲的中華民國國民，戶籍設在高雄，或在高雄居住4個月以上，至6月5日繼續居住者，有罷免投票權。

投票前記得攜帶「投票通知單」、「身分證」、「個人印章」、「口罩」，蓋章時請注意，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，「能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」。

本次罷免投票共設有1823間投開票所，民眾可上高雄市選委會網站查詢，只要輸入戶籍地址，就可查到正確的投票地點（點我查地點）。

▲▼罷免案投票，你蓋的章有效嗎？（圖／記者許立昕整理製表）

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