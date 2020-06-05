影／1張圖秒懂罷韓投票「6件事不能做」！黃絲帶禁止　違者最高罰50萬

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日要登場，進入最後決戰關頭。中選會5日透過新聞稿提醒民眾，6日起投票日共有六件事情不能做，包含不可穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾等，也不能出現妨害投票的行為。





▲投票日六件事不能做。（圖／中選會提供）

高雄市第3屆市長罷免案6日投票，投票時間從上午8點到下午4點，中選會提醒，投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票，同時因應防疫需求，中選會提醒，投票時請佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會呼籲，每位投票人要珍惜手中的這一票，也要尊重他人手中的那一票，投票日務必遵守法律規範，使這次投票能夠在理性、和諧及和平的氣氛下順利完成。

「罷韓」投票日相關規定：

一、 6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新台幣50萬元以上罰鍰。

二、 禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。

三、 在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

四、 在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、 千萬不要攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

六、 圈選罷免票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

七、 不可撕毀罷免票，否則將處以5千元以上至5萬元以下罰鍰。

八、 不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

選舉、罷免及公民投票都是台灣民主精神重要的一環，中選會說，不論立場為何，每位投票人的公民權都應該被尊重。

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