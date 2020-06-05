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高雄年輕人返鄉「罷韓」才有跟上風潮　想在「史上第一次」打卡

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▲▼罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供）

▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供）

文／陶本和

「6月6日回高雄投票嗎？」這句話，在最近二週期間，儼然成為年輕人的問候語。這場罷免投票，對於年輕人而言，某個層面上是參與「歷史的時刻」，甚至是搶搭這波風潮，有返鄉投票才有跟上流行。

對於高雄市長韓國瑜來說，他的每一個動作，都變成扣分，反而催出更多罷韓票；同時，狂熱的韓粉們求好心切的助陣，最後卻總演變成「圍事」釀禍。這也逼著他只能「蓋牌」，落入無計可施的窘境。

不過，反觀罷韓團體，極盡所能誘導韓國瑜「出兵」或出招，卻也沒有帶來太大效果，但是在年輕人的生活圈裡，罷免投票在這兩週間，儼然吹起一股流行風。因為對他們而言，韓國瑜早已被塑造成說謊成性，可信度低落的政治人物，他講再多的政績，或他為高雄做了多少事，都已經不重要了。

對於年輕人來說，這是參與中華民國民主史上的歷史時刻，不論罷韓會不會成功，參與第一次直轄市長罷免案，都要去打個卡；另一方面，許多「首投族」，在2020總統大選期間，因為年齡限制沒趕上，這次「罷韓」成為他們的第一次，這股動力確實不容小覷。

對於青年族群返鄉投票，台大學生會長凃峻清就表態「罷韓」立場，呼籲大家回家投票，甚至說出「否則高雄人就只會被看不起」來刺激投票動力；此外，台師大學生會同樣發起回家投票的號召，認為這是高雄人守護民主的戰役。

這股年輕人返鄉罷韓，參與「歷史時刻」的熱潮，像是一股流行，有買票回家投票，好像才是搭上流行列車一般。事實上，這次罷韓，不單單只是史上首次直轄市長罷免案，它的歷史意涵其實更深遠。

▼高雄年輕市民參與罷韓活動。（圖／讀者提供）

▲▼高雄年輕市民參與罷韓活動。（圖／讀者提供）

攤開中華民國史上的各種罷免案，1994年時，立法院針對核四通過1000億元跨年度預算爭議，反核團體發起罷免立委的行動，當時韓國瑜也是4位被罷免人之一。

根據1994年11月罷免投票結果，投票率21.36%，罷免案並沒有成功，但韓國瑜獲得最多的罷免票，達37萬7800多票。至於這次高雄市長罷免門檻須達57萬票以上，言下之意，只要罷免成功，同時也刷新韓國瑜生涯首次被罷免37.7萬票的紀錄。

此外，中華民國史上，於1995年也推動罷免國民黨立委魏鏞案、2015年罷免國民黨立委蔡正元案、2017年罷免時代力量立委黃國昌案等，但最終多未寫下罷免成功的前例；因此，這次罷免才會被年輕人視為別具意義的「歷史時刻」。

▼罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供）

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