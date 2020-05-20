國民黨團批蔡就職演說只靠華麗詞藻　勞保破產、青年低薪竟隻字未提

▲國民黨團召開「回應蔡總統520就職演說」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文20日發表就職演說時，宣布立法院將成立修憲委員會。立法院國民黨團召開記者會回應，呼籲蔡英文應說清楚修憲範疇，不能因讓爭議性議題讓各黨共識的公民權下修原地踏步，此外，國民黨團也批評蔡英文演說中，對於勞保、青年低薪、少子化等議題隻字未提。

蔡英文在就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

蔣萬安認為，蔡英文說要成立修憲委員會，但在兩岸關係部分，又強調遵循憲法及兩岸人民關係條例，「蔡總統必須清楚告訴國人，兩岸關係要遵循憲法，又要進行修憲，修憲有無牽涉到敏感的兩岸關係、國家定位，還是讓各黨派都有共識的18歲公民權先行？」

林為洲則呼籲，希望這次憲改可以突破，讓立法院第一次完成憲法修正條文的憲改，但也希望憲改不會因為爭議性議題，讓好不容易凝聚的各黨共識無法完成而原地踏步，至於包括五權變三權或者總統制、內閣制等議題，國民黨抱持開放態度，「即使有多種憲改議題，最終的期待就是要有成果，各黨都有共識的成果一定要確保。」

蔣萬安也提到，就職演說中，包括勞動權益、勞保年金改革隻字未提，再過六年勞保年金馬上就要破產，攸關近一千萬勞工老年生活保障，還有年輕人關心的低薪、高工時問題、少子化問題等，演說中完全都沒有提到。

針對蔡英文提到將進行監察院、考試院轉型，蔣萬安則質疑，考、監是憲政機關，憲法賦予既有職權，而立法院即將對考、監人選進行審查，臨時會也將進行人事同意權，「但蔡總統提到要轉型 ，如果沒有對外清楚說明定位，立法院如何進行同意權行使？」

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