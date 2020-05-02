就是嘴硬「全球沒錯過黃金防疫期」　WHO再警告鬆綁限制令…憂二次爆發提早

▲WHO堅稱並沒有讓全球錯失黃金防疫期。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

正當世界將焦點轉移到北韓領導人金正恩身上時，新冠肺炎仍在全球蔓延，隨著部分國家疫情趨緩，各國紛紛急著解套，然而世界衛生組織（WHO）就呼籲，千萬不要因為政策的鬆綁，給予新冠病毒捲土重來的機會。要求必須持續密切關注疫情狀態，尤其社會弱勢與特定群聚處。

根據《路透社》報導，自新冠肺炎在歐美完全失控後，各國對於WHO的炮火相當猛烈，認為WHO包庇中國、謊報真實疫情，導致錯失防疫黃金時間，對此在近期的記者會上，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「在新冠肺炎爆發之後，WHO並未浪費任何救援的時間」。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）則表示，隨著各國因為疫情緩和，「想要」鬆綁限制令，但需要特別關注任何狀況，避免新冠肺炎有可以捲土重來爆發的機會。此外，萊恩也提到，全球確診數並未緩和，甚至持續在社會弱勢處蔓延，包括長照機構、監獄、移民聚集地，這些人都必須要受到保護。

另一方面，譚德塞也表示，WHO持續向需要支援的國家提供技術、物流支持，並且與世界動物衛生組織（OIE）進行合作，確認新冠病毒的動物來源，在被問到是否後悔提早在1月21、23日宣布疫情為國際關注的突發公共衛生事件？譚德塞表示，WHO在1月30日宣布消息，當時全球本有足夠時間回應，所以並沒有錯失時機。