綁架畫面曝光！　20歲OnlyFans網紅遭3男「強拖下車」生死不明

▲OnlyFans網紅莫利納。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國亞利桑那州一名年僅20歲的OnlyFans網紅莫利納（Nicole Pardo Molina），據傳因與墨西哥販毒集團有往來，日前在墨西哥街頭遭多名武裝份子強行擄走，至今生死未卜。莫利納遭強行擄走的畫面，也被她所駕駛的特斯拉Cybertruck行車紀錄器全程拍下。

特斯拉鏡頭錄下驚魂瞬間 遭3男強押上車

綜合外媒報導，莫利納在網路上以La Nicholette為名活動，事發當時正駕駛著她的特斯拉電動皮卡Cybertruck。沒想到在行經墨西哥城市庫利亞坎（Culiacán）一處購物中心外時，遭到3名武裝男子伏擊。

網路流傳的行車紀錄器畫面顯示，這群歹徒當時駕駛一輛偷來的白色轎車，先向莫利納的座車投擲「雞爪釘」強迫其停車。隨後多名男子迅速下車，在光天化日之下強行將她拽出車外，並猛力塞進逃逸車輛的後座，隨即揚長而去。

Nuevos videos del caso “La Nicholette”



En las últimas horas comenzaron a circular nuevos videos relacionados con la privaci0n de la libertad de la influencer Nicole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”.



En este material se aprecia un ángulo más claro de cómo ocurrieron… pic.twitter.com/YcyAHdfx57 — Culiacanazo.news (@MarcosBedoya) January 22, 2026

販售「毒梟教父」周邊 疑捲入集團內鬥

報導指出，莫利納在美國出生長大，雙親住在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），但她經常往返於鳳凰城與墨西哥庫利亞坎（Culiacán）處理個人事業。

事發當天，她正在當地販售衣物配件，但敏感的是，部分商品上竟然印有錫那羅亞集團（Sinaloa Cartel）前領導人「矮子」古茲曼（Joaquín "El Chapo" Guzmán）的圖像。

由於莫利納當時工作的區域，以及她父親的家鄉，目前正處於敵對派系的掌控之下。調查人員初步研判，這起綁架案極有可能與販毒集團內部的派系衝突直接相關。

警方發布緊急協尋 萬名粉絲祈禱平安

莫利納在Instagram與TikTok上擁有數萬名追蹤者，在網路上極具影響力。針對這起失蹤案，錫那羅亞州檢察官辦公室（Attorney General's Office of the State of Sinaloa）已正式立案，並發布了緊急協尋海報。

檢察官辦公室坦言，目前完全掌握不到莫利納的行蹤，且她作為犯罪受害者的安全處境非常不樂觀。執法部門目前正透過特斯拉紀錄器畫面與現場證據，全力追查綁匪身分。

往返美墨跨國背景 美方密切關注搜救進度

根據紀錄，妮可平時往返於墨西哥庫利亞坎與美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），在兩地均有住處。對此，美國國務院發言人表示已注意到相關報導，並正積極監控情勢。

雖然美方尚未明確證實妮可是否具備美國公民身分，但強調川普政府將公民安全視為首要任務，已準備好提供一切領事協助。亞利桑那州檢察官辦公室也表態，雖然墨國當局尚未請求合作，但他們已隨時待命支援。