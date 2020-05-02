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新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生

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▲▼新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，就算患者痊癒，也可能出現肺纖維化的後遺症。不過，陽明大學教授發現新的療法，領先全球，可以抑制發炎反應，讓肺纖維化不再惡化，還能修復肺臟，讓肺臟再生。

新冠肺炎的疫情在全球爆發，各國都有許多人感染，甚至因此死亡，就算成功治癒了，仍有人留下後遺症，可能影響肺功能一輩子。對此，根據《東森新聞》報導，陽明大學解剖及細胞生物學教授傅毓秀帶領團隊研究，透過幹細胞培養，成功讓肺纖維化白老鼠的肺細胞再生。

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▼傅毓秀透過幹細胞療法，讓白老鼠的肺細胞再生。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生。（圖／翻攝《東森新聞》）

傅毓秀指出，他們的研究不是透過脊動脈、脊靜脈裡的臍帶血，而是利用一旁類似腸子的組織，「那個就是瓦頓氏凝膠，裡面含的都是幹細胞。」傅毓秀將新生兒臍帶中的間質幹細胞取出，加入培養液複製，再將培養出的間質幹細胞注入肺纖維化的老鼠體內，以此做實驗。

過了約一個月的時間，老鼠體內的發炎反應被抑制，纖維化的狀況不再惡化，原先發炎型的吞噬細胞也變成消炎型的吞噬細胞，接著修復肺臟，讓老鼠的肺臟再生。

對此，傅毓秀說明，他們實驗室已經研究19年，在新冠肺炎沒有疫苗、抗體之前，移植臍帶間質幹細胞是良好的治療方式，目前這種治療方法領先全球，也在美國取得專利，只等政府機關核准、資金挹注，進入臨床實驗階段。

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