夫婦從西非返台確診！空服員驚：上機狂吃喉糖、曾說「喉嚨痛」

記者柯沛辰／綜合報導

台灣新冠肺炎連6天無新增個案，只差一天就達到開放社會經濟活動的目標。不過，中央流行疫情指揮中心2日公布3例確診個案，全是境外移入。其中，一對夫婦（案431、432）更爆出上機前就「喉嚨痛」，讓空服員提心吊膽。

中央流行疫情指揮中心2日公布新增3起境外移入病例，分別為60多歲女性（案430）、30多歲女性（案431）及40多歲男性（案432）。其中，案430是2月前往澳洲旅遊、3月前往日本，4月30日返國時主動告知有症狀，5月2日確診。

案431、432則是一對夫妻，兩人2月11日到塞內加爾工作，陸續在4月26日、27日出現全身倦怠、咳嗽等症狀，5月1日返國入境時因為咳嗽症狀，由機場檢疫人員採檢通報，5月2日確診。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

根據《TVBS》報導，這對夫妻其實是一家四口，帶著兩個孩子回台，但上機前就先告知「喉嚨痛」，在機上狂吃喉糖，抑制咳嗽。飛機落地後，機組員立刻收到提醒簡訊，被要求居家隔離14天。初步掌握，包括乘客、機組員在內，有11名接觸者被匡列。

行政院日前表示，如果連續一週零確診，就可開始推振興優惠券。陳時中4月14日記者會上也說，「一周零確診是目標」、「希望至少開始恢復社會經濟活動」，但隨著新增案例再啟，振興經濟可能要再等等。