國際 國際焦點

情色網美「收630萬鑽戒」要嫁了！婚前開放陌生男約會　天價曝光

▲▼澳洲知名網美安妮（Annie Knight）。（圖／翻攝自IG／＠anniekknight）

▲澳洲知名網美安妮（Annie Knight）。（圖／翻攝自IG／＠anniekknight）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲知名網美安妮（Annie Knight）以大膽作風聞名，曾創下6小時內與583名男性發生關係的驚人紀錄。近日她傳出喜訊，男友手捧價值20萬美元（約台幣632萬元）的3克拉鑽戒求婚成功。不過，即將在3月成婚的她，竟宣布要在婚前開放陌生男子「付費約會」，每小時高達1700美元（約新台幣5.4萬元）的天價收費標準也引發熱議。

洛杉磯浪漫晚餐求婚　630萬鑽戒套牢

28歲的安妮至今已與上千名男性有過性經驗，她2025年與男友亨利（Henry Brayshaw）前往美國洛杉磯旅行。在比佛利山的一場浪漫晚餐中，亨利拿出準備好的3克拉大鑽戒正式求婚。安妮當時害羞點頭答應，兩人隨即計畫於今年3月舉行婚禮。

安妮透露，她與亨利其實已相識10年，期間曾數次短暫交往，直到2024年底才重新展開親密關係。她在求婚前幾天才與對方正式確認戀人關係，並甜蜜表示，「當時間和機會到來時，你就知道，是時候該定下來了。」

▲▼澳洲知名網美安妮（Annie Knight）。（圖／翻攝自IG／＠anniekknight）

▲澳洲知名網美安妮（Annie Knight）。（圖／翻攝自IG／＠anniekknight）

把握最後單身時光　1小時5.4萬徵求「約會對象」

儘管已晉升準人妻，安妮仍決定把握最後的單身時光，公開招募陌生男子進行約會。根據她公布的價目表，每小時收費高達1700美元（約新台幣5.4萬元）；但為了吸引「大戶」，她更推出超大幅度優惠，若一次預約10小時，費用僅需1萬美元（約新台幣31.6萬元），等於省下近22萬元台幣。

不過安妮也特別強調，這項高價約會服務「純純的」，內容僅限於一起用餐、散步或旅行，嚴格禁止任何身體接觸及性行為。

婚後維持開放式關係　未婚夫力挺「年度500處男計畫」

雖然安妮形容亨利是她的「真命天子」，但她強調，自己的事業與個人挑戰仍是核心目標。即便步入婚姻，她也不打算放棄原定「今年與500名處男發生關係」的挑戰計畫。

安妮指出，她將與未婚夫建立「開放式關係」，確保職業生涯與感情生活互不干擾。而令人驚訝的是，亨利對於未婚妻的這項規劃表示「完全支持」，讓安妮能毫無顧忌地繼續在成人產業衝刺事業。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

