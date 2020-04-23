他揪妻喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋料理…半塊屍扔草叢

▲烏克蘭傳出男子烹飪女友大腿充飢。（圖／翻攝自fakty下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih）日前發生一起令人毛骨悚然的命案。一對父子到河岸邊散步，突然發現可以的袋子，打開之後竟然是人類的屍塊於是報警。警方循線發現屍體為一名50歲女子，並找到女子41歲的男友住處。未料攻堅破門的當下，竟看到男子正在烹飪女友的大腿，並大快朵頤中。

根據英國《鏡報》報導，41歲的亞力山德（Oleksandr）犯案當天曾跟女友一起飲酒作樂，卻在喝酒的過程中感到肚子餓，竟直接將女友殺害之後，剁下大腿直接烹煮。而在切下大腿之後，亞力山德將女友剩下的殘骸裝進袋子，接著棄屍到附近的草叢中。

▲女子的衣物被發現在草叢中。

案發第二天一對父子在附近釣魚，發現了奇怪的袋子，打開之後竟發現是遭到分屍的屍塊，立刻報警處理。警方到場後調查，確定女子身分發現與亞力山德有密切關係，於是前往其住處。未料破門進入時，竟親眼目睹亞力山德竟在烹飪女友的大腿肉，且有部分已經被吃下肚。

亞力山德表示，因為在喝酒的過程中覺得肚子餓，於是拿刀割了女友喉嚨，接著砍下了大腿想要料理。警方也在屋內的平底鍋上發現烹飪到一半的「大腿肉」，目前已經逮捕亞力山德，並了解兩人的相處情況，與確切的犯案過程，預計他將面臨至少15年的有期徒刑。

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