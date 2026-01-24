　
    • 　
>
國際

不用2小時？霍諾德挑戰101　全球賭盤瘋砸3000萬：他會提前完賽

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者張方瑀／綜合報導

美國知名徒手攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀爬台北101，而影音串流巨頭 Netflix 也看準這波熱潮，宣布將以2小時的長度進行全程現場直播。不過，根據賭盤最新數據，網友認為他根本不需要花到2小時就能登頂，且目前該項目的交易額已衝破93萬美元（約台幣2980萬元）。

預測市場網站Polymarket針對這項壯舉開設了多項趣味下注，包含「他攀爬時會說什麼」、「是否能成功完賽」等，而其中最具話題性的莫過於「霍諾德究竟會花多久時間登頂」。

根據最新的賭盤數據顯示，全球賭客對這位曾征服酋長岩（El Capitan）的大師信心滿滿

1小時15分至1小時30分： 賠率最高，約有 28% 的玩家認為這會是他的最終成績。

1小時30分至1小時45分： 以 22% 的看好度緊追在後。

1小時45分至2小時： 則佔了 14%。

驚人的是，更有3%的極端看好者認為他「不到1小時」就能征服這棟高達508公尺的摩天大樓。

▲▼預測市場網站Polymarket。（圖／Polymarket）

▲絕大多數的下注者都認為這場挑戰會在2小時內劃下句點。（圖／Polymarket）

綜合來看，絕大多數的下注者都認為這場挑戰會在2小時內劃下句點，這也意味著Netflix的直播節目可能在結尾前就迎來最高潮。

截至目前，該項目的交易額已衝破93萬美元（約台幣2980萬元），隨著挑戰日期臨近，金額預計還會持續飆升。

霍諾德原訂今（24日）上午9時開始挑戰，但今早台北市信義區下雨中，降雨機率達80%，Netflix官方臉書稍早也發文宣布，《赤手獨攀台北101直播》將改期於1月25日上午9點播出。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

原訂在今早徒手攀爬台北101的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），後來因天候因素改到明天（25日）早上進行。這項活動引起許多人關注，國立國父紀念館臉書粉專小編幽默提醒，民眾如果想從國父紀念館的方向看霍諾德攀爬台北101，會因為方向錯誤而無法看到，「應該不會有人跨年煙火看錯棟，然後要看霍諾德看錯側吧？」

艾力克斯霍諾德Alex Honnold台北101

