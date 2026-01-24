雀巢大動作召回！　全球奶粉污染風暴「中國原料驗出毒素」

▲ 雀巢等跨國食品大廠因污染問題召回奶粉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國乳業巨頭拉克塔利斯（Lactalis）與跨國食品大廠雀巢（Nestlé）近日接連宣布大規模召回嬰兒奶粉，原因是產品中驗出仙人掌桿菌毒素（cereulide），法國當局追查後確認污染源頭指向中國供應商提供的花生四烯酸油（ARA oil）成分。這波召回範圍已擴及全球70國，影響數百萬名嬰幼兒。

拉克塔利斯18國下架 沖泡奶瓶驗出毒素

綜合《新聞周刊》等外媒，拉克塔利斯21日宣布，旗下Picot系列嬰兒奶粉在18國市場下架，包括中國、澳洲與墨西哥等。該公司表示，法國嬰幼兒營養專業協會最早示警可能遭到污染，雖然初步檢驗符合標準，沖泡後的奶瓶樣本卻驗出毒素。

法衛生部揭元凶：中國廠商ARA油出包

法國衛生部向《世界報》透露，問題出在中國廠商供應的ARA油，這是一種用於強化配方奶的omega-6脂肪酸。雀巢先前已針對Beba與Alfamino等品牌啟動全球召回，瑞士聯邦食品安全局指出，這家中國供應商為全球3大ARA油製造商之一。

多國傳嬰兒不適 法國調查去年死亡案

法國、英國與巴西都傳出嬰兒食用後出現不適，但雀巢與瑞士公衛當局均強調，目前無直接證據證明因果關係。法國當局也正調查去年12月一名嬰兒死亡案件，該嬰兒曾食用雀巢Guigoz奶粉，但尚未確認與毒素有關。

消費者組織提告 批企業資訊不透明

歐洲消費者權益組織Foodwatch已宣布提告，該組織資訊主管克拉格爾（Ingrid Kragl）批評，「供應商是中國企業不代表製造商可以免除告知責任。這些公司不是第一次被抓到資訊不透明。」

另一家法國食品公司達能（Danone）也應新加坡衛生當局要求，預防性暫停出貨，但強調自家產品未驗出毒素。中國外交部發言人郭嘉昆22日回應時則稱尚不了解此案，但強調「中國政府高度重視食品安全，將繼續採取有效措施保護消費者權益。」