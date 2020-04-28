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就是這隻！雲南蝙蝠「體內病毒96.2％跟新冠病毒相似」　當地3％人竟有抗體

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吸血蝙蝠（圖／美聯社／達志）

▲蝙蝠身上有種冠狀病毒。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎持續延燒全球，而新冠病毒目前來源說法不一，其中大部分專家認為來自於大自然蝙蝠群體身上，美國一名「病毒獵人」過去10年來走遍20多個國家的蝙蝠洞深入研究，發現有500多種對人類有害的病毒，如今表示2013年在雲南蝙蝠洞的樣本，跟新冠病毒幾乎96.2％2相似，可能就是病毒始祖。

綜合外媒報導，被譽為是「病毒獵人」的達斯札克（Peter Daszak）曾經深入蝙蝠洞採集超過15000多隻蝙蝠的血液、唾液、糞便樣本，找出至少有500種對人體有劇烈傷害的冠狀病毒，面對這次新冠病毒爆發，他表示，在2013年的雲南蝙蝠洞找到的冠狀病毒樣本最相近，至少有96.2％的相似度。此外，達斯札克與美國非政府機構「EcoHealth Alliance」團隊合作，負責調查與防止瘟疫擴散，認為新冠病毒可能藉由其他的動物宿主傳染給人類，「但更需要關注的是新冠病毒的變異情況，才能有效防止疫情再次爆發」。

此外，達斯札克過去也曾在雲南進行人體抽檢，發現當地有3％的人有蝙蝠抗體，因此也不排除蝙蝠在當地早已有冠狀病毒的傳播，因為冠狀病毒一般只會在蝙蝠身上，而人類卻在不知情的狀況下感染。

2003年的SARS被判定病毒來自於中國菊頭蝠，因為病毒種類與新冠病毒類似，因此專家認為SARS跟新冠病毒應該都是來自於蝙蝠，且為「近親型病毒」，但新冠病毒變異性卻更高，能隨著宿主體內狀態改變。

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