台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不是？

▲指揮中心2日公布3起境外移入個案，案430在國外玩了2個多月。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／柯振中報導

台灣2日新增3例新冠肺炎確診病例，全為境外移入，其中第430例更是在國外待許久。網友看完案430的旅遊史，感到相當生氣，在國外玩了2個多月，發病才返台，根本就是「明知故犯」。

中央流行疫情指揮中心2日下午召開記者會，公布台灣2日新冠肺炎的疫情最新狀況，一共新增3起確診病例，全為境外移入。其中，案430為60多歲女性，案431為30多歲女性、案432為40多歲男性。

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指揮中心說明，案430今年2月底出國前往澳洲，3月底又從澳洲到日本遊玩，4月初開始有發燒、嘔吐、咳嗽等症狀，4月30日返國後由機場通報，5月2日確診新冠肺炎。

▼案430在4月30日返國，5月2日確診新冠肺炎。（圖／指揮中心提供）

對此，許多網友感到相當生氣，案430出國爽玩，得病了才回台，「案430玩這麼久…兩個月」、「澳洲、日本入境不用隔離？玩太爽了吧」、「都嘛有症狀就趕快回台灣治療」、「她這年紀又拖那麼久，是想試自己命有多硬吧。」

不過，也有人幫忙緩頰，「日本三月真的不用隔離，他們四月才鎖」、「開始大爆發可能不敢回來，等比較穩定再」、「日本3/24還沒禁止外國人入境，也沒有強制隔離」、「4月回台班機減了很多，想回來也不見得能立刻回來，反正3月底回跟4月底回都會被罵，好像也沒差。」

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