　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不是？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0502中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2日公布3起境外移入個案，案430在國外玩了2個多月。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／柯振中報導

台灣2日新增3例新冠肺炎確診病例，全為境外移入，其中第430例更是在國外待許久。網友看完案430的旅遊史，感到相當生氣，在國外玩了2個多月，發病才返台，根本就是「明知故犯」。

中央流行疫情指揮中心2日下午召開記者會，公布台灣2日新冠肺炎的疫情最新狀況，一共新增3起確診病例，全為境外移入。其中，案430為60多歲女性，案431為30多歲女性、案432為40多歲男性。

請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，案430今年2月底出國前往澳洲，3月底又從澳洲到日本遊玩，4月初開始有發燒、嘔吐、咳嗽等症狀，4月30日返國後由機場通報，5月2日確診新冠肺炎。

▼案430在4月30日返國，5月2日確診新冠肺炎。（圖／指揮中心提供）

▲▼0502中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

對此，許多網友感到相當生氣，案430出國爽玩，得病了才回台，「案430玩這麼久…兩個月」、「澳洲、日本入境不用隔離？玩太爽了吧」、「都嘛有症狀就趕快回台灣治療」、「她這年紀又拖那麼久，是想試自己命有多硬吧。」

不過，也有人幫忙緩頰，「日本三月真的不用隔離，他們四月才鎖」、「開始大爆發可能不敢回來，等比較穩定再」、「日本3/24還沒禁止外國人入境，也沒有強制隔離」、「4月回台班機減了很多，想回來也不見得能立刻回來，反正3月底回跟4月底回都會被罵，好像也沒差。」

 

►超狂價3888元！「德國炒鍋＋神仙水」母親節最強禮物組～

ET快訊
台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不
尋獲只剩碎骨！2女大生雨林失蹤　留下90張詭照「拍到碎布、頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生

快訊／旅美小說家於梨華病逝華府　「感染新冠肺炎」享壽89歲

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」：戴口罩只有1％可能被感染

台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不是？

連假各景點人潮擠爆！連「秘境」都塞滿人　遊客：真的憋太久了

幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

連千毅前合夥人直播喊：支援！瑞豐夜市包起來　攤商這句話曝「與新台幣的距離」　

48小時殺新冠肺炎？澳洲研究治疥蟲用藥「伊維菌素」　皮膚科醫師說話了

統測首日9萬考生應考　12人發燒進備用試場

民眾盼校園解封供運動　教育部：地方政府基於防疫考量「予以尊重」

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生

快訊／旅美小說家於梨華病逝華府　「感染新冠肺炎」享壽89歲

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」：戴口罩只有1％可能被感染

台灣0確診破功！網友見案430「超長旅遊史」氣炸：故意的是不是？

連假各景點人潮擠爆！連「秘境」都塞滿人　遊客：真的憋太久了

幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

連千毅前合夥人直播喊：支援！瑞豐夜市包起來　攤商這句話曝「與新台幣的距離」　

48小時殺新冠肺炎？澳洲研究治疥蟲用藥「伊維菌素」　皮膚科醫師說話了

統測首日9萬考生應考　12人發燒進備用試場

民眾盼校園解封供運動　教育部：地方政府基於防疫考量「予以尊重」

新冠肺炎後遺症有解了？陽明教授「1療法」領先全球：幫助肺泡再生

北韓官媒曝光「金正恩剪綵」影片！神隱20天終於現身　走路姿勢略顯僵硬

看爸爸吻上林志玲…木村拓哉2女兒真實反應曝！　光希當場尖叫：NO～

獨家花絮／《覆活》大場面真砸車　王子救美被笑問：你的白馬呢？

單騎挑戰113K慘爆胎！警幫換胎打氣不含糊　騎士驚：是警察嗎

51連假民眾全家出遊　南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

金正恩現身大笑！15分鐘影片再曝光　搭車盤腿…坐著抽菸

快訊／旅美小說家於梨華病逝華府　「感染新冠肺炎」享壽89歲

「殺警案」爭議延燒　政院：盼鑑定納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力

基隆「姜子寮登山步道」老少咸宜　接近大自然呼吸新鮮芬多精

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

60多歲女性獨自到澳洲、日本旅遊染疫！

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

正妹醫許書華秀洗手舞　起底參加過《歌喉戰》

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

5/4起海外入境　入住防疫旅館

國一孝子幫單親媽切牧草左手慘斷4指

夫想吃地瓜粥！妻端出「巫婆紫藥水」超衝擊

殺警案精神鑑定醫遭出征　陳時中回應

10台人寫受困武漢隔離70天心情

幫女同事收包裹　衰躺槍變工具人

爸載高中女上學！她一醒來「眼前景象扯翻」

板橋新埔商圈為何有4捷運站？網曝「關鍵原因」

更多熱門

相關新聞

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」

台灣2日再度新增3起新冠肺炎案例，連續0確診告破，截至目前國內累計432例。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，若健康者與確診患者都有戴口罩，就算是正面交談，傳染機會也很小，只有1到2％。

敦睦艦官兵2度就診！機警女醫通報採檢

敦睦艦官兵2度就診！機警女醫通報採檢

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

北韓陰謀論超惡毒　淚訴南韓撒幣擴散病毒

北韓陰謀論超惡毒　淚訴南韓撒幣擴散病毒

僑委會：行政院提供50萬片醫療口罩

僑委會：行政院提供50萬片醫療口罩

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎新型冠狀病毒陳時中案430台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

陸網友關注金正恩現身：臉變方像替身！

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面