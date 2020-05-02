圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」：戴口罩只有1％可能被感染

▲張上淳圖解分析戴口罩與沒戴口罩的差別。（圖／翻攝直播畫面）

記者柯振中／綜合報導

台灣2日再度新增3起新冠肺炎案例，連續0確診告破，截至目前國內累計432例。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，若健康者與確診患者都有戴口罩，就算是正面交談，傳染機會也很小，只有1到2％。

指揮中心2日表示，國內新增3例確診病例，截至目前共有432人確診，分別為346例境外移入、55例本土病例及31例敦睦艦隊病例，其中6人不治、324人解除隔離，其餘仍在觀察中。

請繼續往下閱讀...

敦睦艦隊疫情爆發後，有不少人擔心會成為防疫破口，不過艦隊傳染人數不多，仍在可控制範圍內。對此，張上淳2日以一張圖舉例，若健康者與確診患者都沒有戴口罩，那健康者有很大的機率被病毒傳染，假設健康者戴著口罩，吸入飛沫的機率將減少7、8成。

如果健康者、確診患者都戴著口罩，傳染的機率更小，降低約8、9成，即使2人正面交談，也只有1到2％的機會感染。雖然目前沒有準確數字，但以近日的海軍敦睦艦隊疫情來看，官兵發燒後都待在隔離室，退燒後要戴口罩，其餘健康官兵也要戴口罩，傳染機率真的相對變小很多。

►超狂價3888元！「德國炒鍋＋神仙水」母親節最強禮物組～

▼張上淳揭露海軍敦睦艦隊感染人數低的主因。（圖／記者李毓康攝）