連假首日！蘇貞昌邀「宅在家」輕鬆玩保衛國家

▲蘇貞昌宣導防疫指引。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
記者蔣婕妤／台北報導
1日五一勞動節廉假的第一天，行政院長蘇貞昌透過臉書向國人宣導防疫，邀請大家一起「宅在家」，如果要出門也要尊使防疫指引。
蘇貞昌表示，連假的第一天，大家可以稍微輕鬆，但不能放鬆。請務必遵守疫情指揮中心推出的防疫指引。繼續守護全民健康。
蘇貞昌透過口訣宣導，「掌握訊息，避免擁擠；生病徵兆，在家休息；隔離檢疫，守法第一；口罩戴著，注意距離；少摸臉眼，不觸口鼻；在外聚餐，話少為宜；咳嗽噴嚏，手帕遮己；常常洗手，洗洗洗洗。」
▲蘇貞昌宣導防疫指引。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
記者蔣婕妤／台北報導
1日五一勞動節廉假的第一天，行政院長蘇貞昌透過臉書向國人宣導防疫，邀請大家一起「宅在家」，如果要出門也要尊使防疫指引。
蘇貞昌表示，連假的第一天，大家可以稍微輕鬆，但不能放鬆。請務必遵守疫情指揮中心推出的防疫指引。繼續守護全民健康。
蘇貞昌透過口訣宣導，「掌握訊息，避免擁擠；生病徵兆，在家休息；隔離檢疫，守法第一；口罩戴著，注意距離；少摸臉眼，不觸口鼻；在外聚餐，話少為宜；咳嗽噴嚏，手帕遮己；常常洗手，洗洗洗洗。」
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