連假首日！蘇貞昌邀「宅在家」輕鬆玩保衛國家

把手洗乾淨早已成了全民運動，每個人都該隨身攜帶乾洗手，以備不時之需。5／5國際手部衛生節在即，再次呼籲手部清潔的重要性，千萬別因近日的零確診使雙手成為放疫破口，以下幾款乾洗手定價超親民，多囤一些也不怕傷荷包。