打台北1999問紓困竟被轉勞動部　黃珊珊：感到詫異

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情相關提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟發展，從中央到地方紛紛推出紓困方案協助民眾度過難關。有議員爆料，民眾打到北市1999市民熱線詢問紓困細節，竟得到語音內容回應並要求改打勞動部專線。對此，台北市副市長黃珊珊表示「很詫異」，2周前就已要求各局處成立單一窗口協助民眾；但黃也說，每次中央公布紓困方案後，地方政府還沒拿到方案電話就被打爆，盼中央公布方案時可以同步給地方政府相關資訊。

北市勞動局昨赴議會民政委員會進行工作報告。針對議員質疑，勞動局長陳信瑜表示，中央針對減少工時，有提供相關補助，勞動局內成立單一窗口協助勞工。但議員簡舒培質疑，接獲很多民眾反映，撥打市民當家熱線1999，語音內容竟是請民眾改撥「1955勞工諮詢申訴專線」洽詢。隨後陳信瑜當場表達歉意，強調這觀感非常不好，必須要檢討。

「昨天看到這消息也很詫異。」黃珊珊1日表示，2週前就要求各局處成立單一窗口協助民眾，這次中央很多方案都是直接對民眾，光是文件的詢問就很多，包括勞動局，1.0是北市府自己的，2.0是配合中央安心就業方案，「這次主要是勞工紓困3萬元的部分，中央一公告就開始接到電話」。

黃珊珊說，這次中央紓困只有幾個是由北市府代辦，但其他都是直接中央收件，北市只能諮詢跟協助。她強調，若需要發的證明文件，北市會主動提供，例如產發局有關商圈紓困的文件，但還是要由商圈跟中央申請。

黃珊珊表示，如果要由地方代辦很樂意，但因為每次中央公布紓困方案後，地方政府電話就被打爆了，其實地方政府沒有收到任何內容，希望中央公布的同時，可以給地方政府相關資訊，會再跟中央溝通。