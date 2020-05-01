災前都合格、災後17家業者遭停業　北市：普查、抽查強度不同

▲台北市副市長黃珊珊回應疫情相關提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃大火奪走6條性命，外界放大檢視台北市的公安問題；在意外發生前，北市業者消防安檢合格率100%，但火災發生後，68家封閉型場所受檢業者，已有17家違規被停業，不合格率逼近4成，讓外界質疑是否過去都是放水。對此，副市長黃珊珊說，過去都是採「抽查」，但這次變成嚴格的「普查」，未來市府不排除每次都用「強度高」的方式檢視。

北市府1日上午召開防疫會報，會後副市長黃珊珊受訪被問及錢櫃火警一事。她表示，大家都在問之前為什麼都合格但現在都不合格，因為對消防單位來說，都叫做抽查，包括半年大檢也是，都是檢查完之後交由政府抽查，一個晚上要抽查4間，無法一一詳細檢查。

黃珊珊說，稽查的時間、人力都有需要檢討的地方，這次因為發生工安事件，因此用行政執行法進行普查，68家一個一個去檢查消防設備，只要發現不合格，就限期3天改善，「以前是抽查，這次是強度高的採取普查」，未來北市聯合稽查的標準也會提高到這種程度。

黃珊珊指出，依照現行法規都是抽查，因此會導致業者動態違規，若業者檢查不合格會做限期改善，「消防法規只能先限期，所以用行政執行法勒令停業，昨天已經有幾家改善，可以復業」。

另外，議員游淑慧爆料，北市府的補習班公安申報，竟10年沒有更新，黃珊珊解釋，教育局相關網站沒有更新，「這是嚴重疏失，都有做稽查，結果都應該要同步公告」，早上已經要求教育局，既然有檢查就應該要公布，已要求改進。