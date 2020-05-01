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51勞動節黃偉哲親自感謝安南醫院醫護人員　防疫努力與辛勞

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▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，在51勞動節上午前往台南市立安南醫院，慰勞全體醫護人員防疫工作的辛勞，並表示台南市正因為有這些無名醫護英雄的日夜守護，才能讓將近200萬的市民朋友們每天生活安心放心寬心，台南市民有您們醫護人員真好！

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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自農曆春節新冠肺炎開始迄今已超過百日，安南醫院一日復一日不鬆懈，始終保持全面備戰狀態，步步確實做好對抗嚴峻疫情相關準備工作，包含體溫監測、健保卡查詢旅遊史和啟用組合屋設立防疫門診等，也因如此讓第一線醫護人員的工作量及心理壓力增加不少。

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長1日前往台南市立安南醫院（委託中國醫藥大學興建經營視察），為第一線醫護人員加油打氣，並表示相關人員犧牲假期及陪伴家人的時間，全力投入這場全球性的防疫戰役，所有人不眠不休地堅守崗位，為防疫貢獻一己之力，是臺南市引以為傲的英雄。面對這場全球性的瘟疫戰役，冀望台南市跨越公私部門持續並肩作戰，防堵疫情對本市衝擊，替台南市民生命健康把關。

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長此行還特地精挑肉多汁美大西瓜，要來好好慰勞醫護人員們，增強抵抗力和體力才能繼續未來每1天的抗疫工作。緊接著黃偉哲市長還特地視察最近才設置不久的組合屋防疫門診，讚賞院方以病人為中心快速設置防疫門診，提升感染管制規格外也做好醫病雙方的保護。

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲副院長指出，首先要感謝黃偉哲市長肯定安南醫院對於台南市整個防疫工作的貢獻及慰勞醫護人員的辛勞。院方自疫情一開始時就趕緊規劃設置體溫篩檢和健保卡查詢旅遊史系統，並封閉除醫院正門外的所有出入口，務求防疫零死角，過程中並逐步依照入院病人建議優化系統，比如健保卡旅遊史查詢系統的查詢時間就大幅降低至目前每位民眾不到一秒即可查詢成功，大家都很有感的誇獎院方真的有重視每位民眾的建議跟抱怨，以上這些種種工作也都高度仰賴醫護人員跟行政人員們協助才能逐一實現。

▲台南市長黃偉哲前往台南市立安南醫院視察，並慰勞醫護人員，感謝抗疫的努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因配合市府防疫措施，陳鴻文副院長說，院方很快成立安南養護家視訊安南護理之家官網，視訊時間為下午12時30分至13時和晚上18時30分至19時30分，預約制且每人每次5分鐘，因需有專人拿平板協助視訊，所以醫護人員工作量也隨之增加。

醫護人員防疫工作不只如此而已，許秉毅副院長表示，因防疫考量需要限縮加護病房會客時間與人數，為避免在加護病房外家屬無法入內探視自己親人感到焦慮，醫護同仁集思廣益展現同理心，運用平板電腦及通訊軟體提供視訊探病，「大心」服務不僅解除家屬擔憂更升級病人安全與防疫管理，獲得家屬高度讚揚。

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