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串聯起77支廣告！「3分鐘防疫加油片」激出國人熱淚：我們終將再次擁抱

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記者黃可昀／綜合報導

台灣接連5天零確診，很多人內心都十分激動，帶給國人非常大的信心。台北市廣告公會突發奇想，串聯起過去77支廣告，做成一部大約3分鐘的影片，鼓勵大家「我們必將勝利！以溫暖的掌心，再次握手！以彼此的愛與體溫，再次擁抱！」

「Taaa台北市廣告公會」在粉專表示，期望能透過廣告的力量，為社會帶來真實貢獻，無論是情感上使人們感受到信心與鼓舞，或是在行動上提醒大家繼續貫徹防疫、守護文明，只要這段3分鐘的影片能帶給人們啟發與感動，就有實質上的意義。PO文提到，「廣告是生活的延伸、文化的累積、價值的傳遞、經濟的推手」，這是一支由廣告所組成的廣告，台灣的確防疫出色，已連續5天零確診，但仍不可鬆懈，要保持警戒心繼續和病毒對抗，也別忘記現在的小心翼翼，都是為了以最佳狀態迎接未來的勝利，「一起為人心不安的當下，注入深深期盼，期盼能再次擁抱的那天早日到來。」

▲▼指揮中心4/30記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲防疫英雄。（圖／指揮中心提供）

影片中出現落淚、無助、失落的畫面，也有許多擁抱、歡笑、相互打氣的場景，提醒國人黑暗終將過去，我們會迎來溫暖的光明，「誠實必須勝利、信任必須勝利、互助合作必須勝利、智慧與勇氣必須勝利、愛必須勝利、文明必須勝利。」

貼文目前已將近700人分享，網友紛紛留言，「謝謝廣告人」、「台灣加油」、「我覺得，與嬰兒牽手的畫面放在最後，作為影片結束與希望未來，更能令我動容（個人的喜好），感謝用心製作」、「感恩廣告人，期望我們會再次擁抱。」

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