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連續4天0確診！北捷士林站「40」變最新拍照景點　網笑翻：明天50去武陵

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▲▼北捷大玩「零確診」諧音梗，在士林、永寧站中感謝防疫人員。（圖／翻攝自台北捷運臉書粉專）

▲北捷大玩「零確診」諧音梗，在士林、永寧站中感謝防疫人員。（圖／翻攝自台北捷運臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內無新增病例，台灣已從26日至今連續4天0確診，振奮人心。繼28日在諧音類似「永0」的永寧捷運站中拍照之後，台北捷運29日再到諧音類似「40（連續4天0確診）」的士林捷運站，感謝防疫第一線人員的努力。

台北捷運臉書粉絲專頁29日在臉書上PO出1張照片，只見一名北捷工作人員在淡水信義線的士林捷運站中，高舉「40」、「感謝防疫第一線人員」的紙板。台北捷運在文中幽默提到，「連4天零確診，我們到了士林（40）站」。

▲▼北捷大玩「零確診」諧音梗，在士林、永寧站中感謝防疫人員。（圖／翻攝自台北捷運臉書粉專）

其實北捷在連續3天0確診時，就有到板南線永寧站高舉「永0」的手板，感謝防疫人員在抗疫100天中，讓台灣連續0確診。

面對北捷大玩諧音梗，許多網友開始幫忙思考，未來連續5天、6天0確診怎麼辦？網友笑稱，「明天再零確診的話就是武陵（50）農場」、「快先想6天的」、「明天是轟動"武林"(五0)」、「你們今天去40，明天就去50農場拍照吧，我都想好了，我真貼心」。

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