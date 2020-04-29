怒罵警察三字經！高雄老婦脫口罩抬槓不聽勸...下場GG了

▲高雄老婦人搭公車不戴口罩。（合成圖／記者洪正達翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣在29日無新增病例，國內個案維持429例，但防疫工作仍不可輕忽。交通部日前就明訂搭乘大眾運輸交通工具都要戴上口罩，若違反者可拒載，並開罰3000元到1萬5000元，不過還是有民眾不聽勸導，高雄市在29日傳出一起婦人搭乘公車時不配合戴口罩，經由司機勸導仍不配合，最後遭送到警局交由警方處理。

左營分局文自派出所指出，經了解老婦於左營區翠峰路上車時未戴口罩，司機提醒老婦防疫期間要戴上口罩才能上車，老婦起先不願配合並強行上車，司機見狀立刻用車內廣播請老婦將口罩戴上，老婦才乖乖配合。

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但是過沒多久，公車行經博愛三路及文自路附近，老婦在與其他乘客聊天時，又將口罩拉下，司機見狀再度好言相勸，沒想到老婦惱怒並以三字經辱罵司機，司機便將公車開到派出所門口請警方協助。

文自派出所的郭姓警員見狀後，上車勸導老婦，卻也被老婦以三字經辱罵並以雨傘攻擊，現場就依妨害公務及公然侮辱罪嫌，將老婦帶回派出所偵辦。

老婦搭乘公車未戴口罩的部分，警方已經通報主管衛生機關依規定查處。警方也呼籲民眾，防疫期間應配合政府機關政策防疫政策，正確配戴口罩以保護自身及他人之安全。