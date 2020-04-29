澳洲富豪買1千萬份試劑　佛心成本價轉賣政府...來源是中國製造

▲擴大新冠肺炎檢測是澳洲政府當前的首要目標。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲政府在29日向礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）購得1千萬份檢驗試劑組，將在本周開始對無症狀的新冠肺炎確診者擴大篩檢。澳洲衛生部長格雷格·亨特（Greg Hunt）表示，在近兩個半月的時間裡，已經進行了50萬件的篩檢，這1千萬件試劑組將讓各州政府和公衛部門直到年底前，都可以進行篩檢作業。

根據澳媒《第九新聞》報導，這1千萬份試劑組是佛瑞斯特以私人管道向中國製造商購得，再以成本價澳幣3.2億元（約新台幣62.6億元）轉售給澳洲政府。雖然過程中中國製造商收到許多表態，願意以更高價收購，但最後還是堅持賣給佛瑞斯特。

Andrew Forrest spent $320 million on the tests, which will be repaid by the Australian government. #9News

https://t.co/Z7HnKXj62Q — Nine News Australia (@9NewsAUS) April 29, 2020

亨特指出，佛瑞斯特和他的妻子已經成為澳洲政府與私人供應商中間的橋梁，「從今天開始，澳洲將可以走得更遠，成為最早擺脫疫情的國家之一。」

自從新冠肺炎疫情爆發至今，有越來越多的無症狀確診者與檢驗復陽者出現，澳洲各級政府目前面對的挑戰就是必須擴大檢驗範圍，以避免社區感染的現象出現，這1千萬份試劑就讓這一個目標得以實現。

截至目前為止，澳洲累積有6745例確診病例，其中有90例死亡。