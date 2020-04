澳洲富豪買1千萬份試劑　佛心成本價轉賣政府...來源是中國製造

▲擴大新冠肺炎檢測是澳洲政府當前的首要目標。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

澳洲政府在29日向礦業大亨佛瑞斯特(Andrew Forrest)購得1千萬份檢驗試劑組,將在本周開始對無症狀的新冠肺炎確診者擴大篩檢。澳洲衛生部長格雷格·亨特(Greg Hunt)表示,在近兩個半月的時間裡,已經進行了50萬件的篩檢,這1千萬件試劑組將讓各州政府和公衛部門直到年底前,都可以進行篩檢作業。

根據澳媒《第九新聞》報導,這1千萬份試劑組是佛瑞斯特以私人管道向中國製造商購得,再以成本價澳幣3.2億元(約新台幣62.6億元)轉售給澳洲政府。雖然過程中中國製造商收到許多表態,願意以更高價收購,但最後還是堅持賣給佛瑞斯特。

Andrew Forrest spent $320 million on the tests, which will be repaid by the Australian government. #9News

https://t.co/Z7HnKXj62Q