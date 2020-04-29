影／疫情衝擊餐飲慘淡　鄭文燦：外送平台抽成應降至25%以下

記者沈繼昌／桃園報導

因新冠肺炎疫情影響，餐飲業生意直直落，桃園市府29日邀集餐飲業、外送平台業者座談，透過座談讓業者提出需求建議，市長鄭文燦表示，受到疫情影響，宅經濟卻逆勢興起，外送平台業者抽成達三成五似乎「太高」，基於保護商家權利下，他建議外送平台業者抽成應該降至二成五以下。

▲桃市府29日邀集餐飲業與外送平台業者座談，市長鄭文燦建議外送平台應降低抽成趴數。（圖／記者沈繼昌攝）

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自今年爆發新冠肺炎疫情以來，桃園市不少餐飲業用餐人數、生意直直滑落，為協助業者商機，市府下午邀請桃園市餐飲業者、foodpanda、Ubereats等外送平台代表座談，由鄭文燦召集市府經發局等相關局處聽取業者建議與心聲。

▲市長鄭文燦指出，受疫情影響，外送平台抽成三成五太高了，應降至二成五以下。（圖／記者沈繼昌攝）

受疫情影響下，桃園市許多餐飲店家生意直直落，業者為生存喊出紓困，針對有業者代表說，外送平台抽成趴數太高，讓餐飲業者不敢加入，希望抽成能降低，但也有業者認為，薪資補貼員工以外，若納入保險老闆是否也可補貼？

列席經濟部官員回覆，納保雇主薪資補貼上限為2萬元，foodpanda、Ubereats代表則認為，會把降低抽成比意見帶回公司研議。

▲桃園市府29日邀集餐飲業與外送平台業代表座談，會後各舉即時紓困等標語。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，受到疫情影響，宅經濟已興起，不少顧客利用外送平台購買餐點已形成趨勢，但外送平台抽成趴數高達三成五似乎太高，之前的UberTaxi抽成也以二成五為上限，經濟部目前推動外送平台國家隊抽一成五屬於較低的，他認為外送平台抽成應有上限，應該降至二成五以下。

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