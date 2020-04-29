　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／疫情衝擊餐飲慘淡　鄭文燦：外送平台抽成應降至25%以下

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者沈繼昌／桃園報導

因新冠肺炎疫情影響，餐飲業生意直直落，桃園市府29日邀集餐飲業、外送平台業者座談，透過座談讓業者提出需求建議，市長鄭文燦表示，受到疫情影響，宅經濟卻逆勢興起，外送平台業者抽成達三成五似乎「太高」，基於保護商家權利下，他建議外送平台業者抽成應該降至二成五以下。

▲桃市府29日邀集餐飲業與外送平台業者座談，市長鄭文燦建議外送平台應降低抽成趴數。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市府29日邀集餐飲業與外送平台業者座談，市長鄭文燦建議外送平台應降低抽成趴數。（圖／記者沈繼昌攝）

請繼續往下閱讀...

自今年爆發新冠肺炎疫情以來，桃園市不少餐飲業用餐人數、生意直直滑落，為協助業者商機，市府下午邀請桃園市餐飲業者、foodpanda、Ubereats等外送平台代表座談，由鄭文燦召集市府經發局等相關局處聽取業者建議與心聲。

▲市長鄭文燦指出，受疫情影響，外送平台抽成三成五太高了，應降至二成五以下。（圖／記者沈繼昌攝）

▲市長鄭文燦指出，受疫情影響，外送平台抽成三成五太高了，應降至二成五以下。（圖／記者沈繼昌攝）

受疫情影響下，桃園市許多餐飲店家生意直直落，業者為生存喊出紓困，針對有業者代表說，外送平台抽成趴數太高，讓餐飲業者不敢加入，希望抽成能降低，但也有業者認為，薪資補貼員工以外，若納入保險老闆是否也可補貼？

列席經濟部官員回覆，納保雇主薪資補貼上限為2萬元，foodpanda、Ubereats代表則認為，會把降低抽成比意見帶回公司研議。

▲桃園市府29日邀集餐飲業與外送平台業代表座談，會後各舉即時紓困等標語。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市府29日邀集餐飲業與外送平台業代表座談，會後各舉即時紓困等標語。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，受到疫情影響，宅經濟已興起，不少顧客利用外送平台購買餐點已形成趨勢，但外送平台抽成趴數高達三成五似乎太高，之前的UberTaxi抽成也以二成五為上限，經濟部目前推動外送平台國家隊抽一成五屬於較低的，他認為外送平台抽成應有上限，應該降至二成五以下。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／小貨車司機下車搬貨遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

►葡萄王生技公司兄弟鬩牆　前總座遭弟控「違反營業秘密」判無罪

►影／妙齡女開MINI衝撞牛肉麵店…斷柱傷9機車　網：這裡也賣三寶飯嗎？

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多開賣炸雞了！蒜辣口味一組89元　網「超真實評價」洗版

獨／隔離期滿需再「不得外出」7天　敦睦艦隊官兵怨國防部與規範不符

影／疫情衝擊餐飲慘淡　鄭文燦：外送平台抽成應降至25%以下

快訊／台南台鐵平交道事故！區間車撞1摩托車男騎士死亡

2020年索尼世界攝影獎 ：十件首獎作品的光影敘事

圖輯／懸日精準落在正中心！20分鐘限定美景降臨台北城　明起5天還有機會

補妝、沒防曬、吃錯東西！當心「8個小動作」讓毛孔愈來愈大

戒掉咬指甲靠10 tips！首重分散注意力「刻意找事做、擦苦味指甲油」都上榜

橘紅懸日美爆！人潮擠滿天橋搶拍「台北城美景」　攝影迷：戴口罩也要來

LIVE／絕美懸日再次降臨台北城！攝影愛好者戴口罩擠滿忠孝陸橋搶拍

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

好市多開賣炸雞了！蒜辣口味一組89元　網「超真實評價」洗版

獨／隔離期滿需再「不得外出」7天　敦睦艦隊官兵怨國防部與規範不符

影／疫情衝擊餐飲慘淡　鄭文燦：外送平台抽成應降至25%以下

快訊／台南台鐵平交道事故！區間車撞1摩托車男騎士死亡

2020年索尼世界攝影獎 ：十件首獎作品的光影敘事

圖輯／懸日精準落在正中心！20分鐘限定美景降臨台北城　明起5天還有機會

補妝、沒防曬、吃錯東西！當心「8個小動作」讓毛孔愈來愈大

戒掉咬指甲靠10 tips！首重分散注意力「刻意找事做、擦苦味指甲油」都上榜

橘紅懸日美爆！人潮擠滿天橋搶拍「台北城美景」　攝影迷：戴口罩也要來

LIVE／絕美懸日再次降臨台北城！攝影愛好者戴口罩擠滿忠孝陸橋搶拍

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

台灣「連4+0」！餐飲優惠懶人包

疫爆圖曝20天台灣奇蹟　4萬人看呆

官兵女友沒染病　陳時中曝原因

防疫百日「疾管署遭駭」　蔡英文病歷成目標

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：看到曙光了

和謝震武吵架！他曝原因超傻眼

14天9片口罩有望增加？陳時中曝可能性

更多熱門

相關新聞

獨／敦睦艦隊版自主健康管理「7天不得外出」

獨／敦睦艦隊版自主健康管理「7天不得外出」

敦睦艦隊出現染疫事件後，相關3艦700多人集中隔離檢疫14天將於5月3日期滿，按照規定後續還需7天的自主健康管理，《ETtoday新聞雲》接獲投訴，國防部針對敦睦艦隊專案人員自主健康管理要求「不得外出」和指揮中心規範不符，也無相關配套。

沈富雄：造成莫名恐懼

沈富雄：造成莫名恐懼

人潮警示業者恐反彈　侯友宜：疫情失控最先衝擊經濟

人潮警示業者恐反彈　侯友宜：疫情失控最先衝擊經濟

敦睦艦隊驗抗體「3實驗室結果有落差」陳時中回應

敦睦艦隊驗抗體「3實驗室結果有落差」陳時中回應

新冠肺炎住院仍嚴重個案　張上淳：7人使用呼吸器、3人併用葉克膜

新冠肺炎住院仍嚴重個案　張上淳：7人使用呼吸器、3人併用葉克膜

關鍵字：

疫情衝擊外送興起鄭文燦降低抽成台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面