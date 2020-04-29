防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

▲防疫無破口，交安無憾事，台南市警一、五分局，結合「五力」走上街頭宣導交通安全，希望減少車禍傷亡發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一、五分局，為讓民眾注意交通安全，減少易肇事路段之交通違規，減少傷亡，採強力取締與積極宣導並行方式，29日分別結合民間「五力」走上街頭宣導交安。

台南市警一分局結合民間「五力」（義警、民防、警友、守望相助隊、志工）及義交深入交通流量大路口，除感謝醫護人員不眠不休投入防疫工作外，五力擔負社會責任盡自身棉薄之力，另類走上街頭宣導，以最親近民眾的方式，手持「標語」響應「防疫無破口、交安無憾事」，讓民眾更有感。

一分局指出，防疫與交安同等重要，病毒無國界、交安不分老少，防疫已是國安問題，交通事故的社會成本儼然不亞於此，台南市長黃偉哲上任後，除積極建構交通安全的環境，更呼籲多多宣導交通安全觀念，降低交通肇事率，讓外地朋友看見台南市民不只有人情味，更有良好的駕駛習慣，使文化古都美譽名符其實。

經交通警察大隊分析酒後駕車及無照駕駛肇事，更是嚴重傷亡交通事故案件的主因，第一分局統計東區2020年1-3月第1季酒後駕車肇事受傷案件計13件17人，另針對無照駕駛（含無適格駕駛）計舉發324件，警方再次呼籲酒後駕車零容忍、無照駕駛勿上路，也持續藉由長輩圖（早安貼圖）的概念，淺顯文字凸顯各類惡性違規，透過分局所建立五力及里長、學校、機關、金融機構、超商等10餘個即時通訊群組廣為宣導，觸及各層面的民眾加深對於道路交通安全觀念。

一分局說，從無數處理交通事故的現場，我們看見事故當事人送醫的徬徨，也看見了身旁家人心急的焦慮，我們堅持做對的事，持續加強執法惡性交通違規，執法目的不在於開罰，而是建構友善的行車環境，讓市民與最愛的家人出門在外行得有保障，第一分局警力及轄區五力29日起將出現於上、下班交通尖峰時段重要路口執行交安及防疫宣導，守護東區用路人行車安全及維護市民健康。

另五分局指出，台南市北區海安、臨安、公園南路口為多岔路口，也是當地民眾常稱之「五岔路口」，因該處路型複雜且行車動線相互交織，已經市府單位列為南市易肇事路口之一，故該路口現列入兩段式左轉管制，期能有效降低該處車禍事故發生。

五分局自2020年2月起，派員加強該處交通疏導與取締機慢車未依規定兩段式左轉，並事先配合交通局增設之告示牌，提醒行經用路人需依規定兩段式左轉，期間統計2020年2月至4月該處車禍事故共發生19件，已較去年同期減少5件，市警五分局分局長陳錦文，29日下午率副分局長聯合振興里守望相助隊及地方民力上街宣導，並呼籲行經之機慢車騎士行經該處，除需依規定行駛外，並於該路口轉彎時，需注意兩段式左轉，以保障行車安全。

台南市第五分局分局長陳錦文表示，交通執法目的是為改善該處交通違規情況，並期能透過結合地方民力上街宣導，保障市民行車安全，並有效降低該處之車禍事故發生。

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