　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林監理站首創聽障人士機車考照課程　及格率達38％成效佳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明等，供聽障朋友瀏覽重複學習，讓聽障朋友考照圓夢，27日辦理聽障機車考照服務，聘請公正通譯人員傳達初考領交通安全講習課程、筆試題目及路考注意事項、考試規則，讓聽障人士考照無障礙。

27日參加聽障機車考照的年齡從24歲至68歲，紛紛表示，「年紀一大把再不考駕照，這輩子恐怕沒機會了，終於等到聴障考照的機會。」、「沒有駕照在騎路上很怕看到警察，怕被開罰單，很感謝雲林監理站的貼心服務，現在終於可以安心騎車了。」

聽障人士機車考照共21人報名，8人順利考領駕照，及格率達38％(筆試19人應考，9人及格，及格率47％；路考11人應考，8人及格，及格率72％)，相較於去年聽障及格率0％，本次聽障及格率成長38％，顯示輔導考照具實質成效。

雲林監理站為讓聽障朋友圓夢順利考取駕照，考照前特別邀請永慶駕訓班(設有小型車班及大型重型機車班，普通重型機車班籌備中)共同合作，考前輔導聽障者機車考照，請駕訓班講師教練講授學科及術科，雲林監理站的用心服務，加上永慶駕訓班的熱心協助，一起關懷聽障朋友，保障行車安全。
雲林監理站站長吳孟峰表示，聽障人士機車考照需要更多協助才能圓夢，關懷弱勢族群是我們的服務宗旨，透過有愛無礙的服務理念，辦理無障礙機車考照，確保聽障者通過駕照考驗後能平安出門快樂回家。

▲嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義監理所雲林監理站聽障人士機車考照相較於去年及格率成長38％，顯示輔導考照具實質成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！


【其他新聞】

►防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

►雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

►雲林獨居婦虛弱無法開門　外甥女急電村長！鎖匠開門緊急送醫

►斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！　遭數人壓制民眾紛紛走避

►雲林遊覽車越線超車…小客車駕駛嚇出冷汗　機車煞到犁田！網友怒罵　

ET快訊
梅雨季開始時間出爐！　氣象局曝今年「雨量預測」
海軍司令自主管理意外曝光　「她不倫戀」把所有長官都告一遍
快訊／太陽花323突襲行政院二審宣判　魏揚改判有罪
快訊／高雄桶屍出土申冤56天　犯案情侶落網了
快訊／館長遭北檢起訴！　開譙吳宗憲三字經辯「口頭禪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

釣客忘情垂釣受困離岸堤防將被海水吞噬　海巡獲報出艇救命

雲林監理站首創聽障人士機車考照課程　及格率達38％成效佳

花蓮農業跨入AI智慧新紀元！無人機農業專班　開啟農業新商機

台灣佛教界線上慶佛誕　聚集善能量為第一線防疫人員和民眾祈福

頭份殯儀館2期增建啟用　新增負壓解剖室及簡易法庭

50片450元！高雄攤商賣口罩　「這防護的」誆民眾搶買

全國技能競賽分區賽　雲嘉南分署全國第一

高雄傳員警抱怨「口罩配給變少」　市警局回應了

因應疫情增列急難紓困對象　生活陷困民眾可就近向各區公所申請

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

釣客忘情垂釣受困離岸堤防將被海水吞噬　海巡獲報出艇救命

雲林監理站首創聽障人士機車考照課程　及格率達38％成效佳

花蓮農業跨入AI智慧新紀元！無人機農業專班　開啟農業新商機

台灣佛教界線上慶佛誕　聚集善能量為第一線防疫人員和民眾祈福

頭份殯儀館2期增建啟用　新增負壓解剖室及簡易法庭

50片450元！高雄攤商賣口罩　「這防護的」誆民眾搶買

全國技能競賽分區賽　雲嘉南分署全國第一

高雄傳員警抱怨「口罩配給變少」　市警局回應了

因應疫情增列急難紓困對象　生活陷困民眾可就近向各區公所申請

新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談　侯友宜：提升觀光遊憩功能

曾經辛苦到握球拍就哭　日桌平野美宇無懼東奧延期鬥志不減

祥富水產負責人神隱多日　高雄市勞工局聯繫上了！5月上旬召開調解會

「航海日誌」被民進黨團擋下　陳學聖痛批：高掛國防布

荷蘭在台辦事處改名「少一點多很多」　陸駐荷使館怒：提出嚴正交涉「要求澄清」

點點簽導入區塊鏈技術　強化「電子簽名」資料安全性

日女收到台灣不明郵件　「疑用口罩斂財」她氣炸退回

日職／最快6月19日開打　各隊至少打120場

醫師：艦隊染疫、酒店公關沒爆發本土疫情的真相　今年「這兩種病」被順手消滅

桃園機場現況曝！大廳空蕩「只航警走過」…餐廳全是員工　他看呆：好詭異

WHO撂狠話「不聽建議，擴散自行負責」　憂孩童感染其他疾病…先點名非洲！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

50片450元！攤商話術賣口罩：這防護的

國道北上148K火燒車　賓士15分燒光

高雄傳警方內勤「沒得罩」　市警局回應了

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

紓困對象生活陷困可就近向各區公所申請

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

不補助老人健保　民眾多付5千元

釣客忘情垂釣受困堤防海巡出艇救命

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

頭份殯儀館增建　新增解剖室及法庭

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

更多熱門

相關新聞

斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！嚇壞鄉親

斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！嚇壞鄉親

雲林縣斗六市農會上午發生一起潑汽油事件，一名60多歲男子疑似因投保問題與法不符，無法加入農保進而激憤，步出農會後於門口潑灑汽油，並以汽油淋身，農會員工見狀後隨即上前制止，並隨即報警及通報119，警方到場後將張制止並送醫救治，詳細情形由警方近一步調查。

雲林二崙西瓜採收上市

雲林二崙西瓜採收上市

雲林山區汛期將至　華山社區行防災演練保家園

雲林山區汛期將至　華山社區行防災演練保家園

雲林縣微冊角落」進駐小七 24小時閱讀

雲林縣微冊角落」進駐小七 24小時閱讀

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

關鍵字：

聽障人士駕照機車駕照考駕照雲林縣雲林監理站

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

忍住不上床就有300萬入袋！

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

鄰居曝謝和弦「強制送醫內幕」！

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

廣告小妹千字嗆鄧惠文：護航別這麼明顯！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面