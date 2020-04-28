雲林監理站首創聽障人士機車考照課程　及格率達38％成效佳

▲嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義監理所雲林監理站首創錄製「聽障手語交通安全影片」，內容包含交通安全宣導、機車路考事項說明等，供聽障朋友瀏覽重複學習，讓聽障朋友考照圓夢，27日辦理聽障機車考照服務，聘請公正通譯人員傳達初考領交通安全講習課程、筆試題目及路考注意事項、考試規則，讓聽障人士考照無障礙。

27日參加聽障機車考照的年齡從24歲至68歲，紛紛表示，「年紀一大把再不考駕照，這輩子恐怕沒機會了，終於等到聴障考照的機會。」、「沒有駕照在騎路上很怕看到警察，怕被開罰單，很感謝雲林監理站的貼心服務，現在終於可以安心騎車了。」

聽障人士機車考照共21人報名，8人順利考領駕照，及格率達38％(筆試19人應考，9人及格，及格率47％；路考11人應考，8人及格，及格率72％)，相較於去年聽障及格率0％，本次聽障及格率成長38％，顯示輔導考照具實質成效。

雲林監理站為讓聽障朋友圓夢順利考取駕照，考照前特別邀請永慶駕訓班(設有小型車班及大型重型機車班，普通重型機車班籌備中)共同合作，考前輔導聽障者機車考照，請駕訓班講師教練講授學科及術科，雲林監理站的用心服務，加上永慶駕訓班的熱心協助，一起關懷聽障朋友，保障行車安全。

雲林監理站站長吳孟峰表示，聽障人士機車考照需要更多協助才能圓夢，關懷弱勢族群是我們的服務宗旨，透過有愛無礙的服務理念，辦理無障礙機車考照，確保聽障者通過駕照考驗後能平安出門快樂回家。

▲嘉義監理所雲林監理站聽障人士機車考照相較於去年及格率成長38％，顯示輔導考照具實質成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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