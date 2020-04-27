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雲林獨居婦虛弱無法開門　外甥女急電村長！鎖匠開門緊急送醫

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▲古坑鄉東和派出所警員與新庄村長發揮守望相助精神，協助病困在家中的癌末獨居老婦及時就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉東和派出所警員與新庄村長發揮守望相助精神，協助病困在家中的癌末獨居老婦及時就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉一名獨居老婦病困在家中，家屬致電其回應無力氣，向村長求助後經通報東和派出所，由鄭姓警員前往，請鎖匠協助破門搶救，再通報消防救護車將病入膏肓的老婦送往成大斗六分院救治，及時挽回寶貴生命。

古坑鄉新庄村一名獨居賴姓老婦（60歲），平常的生活起居均由左鄰右舍與其住斗六市的外甥女關懷，今（27）日上午老婦的外甥女致電表示欲前往探視，但電話鈴嚮許久才聽到老婦以微弱的的力氣回話，表示她人很虛弱，無法下樓開門。

蘇姓外甥女驚覺不對勁，隨即打電話給新庄村長賴世榮求援，遂由賴村長前往探視，但阿嬤家鐵捲門深鎖且無人應答，情急之下轉向東和派出所求援，由值班警員張書銘立即通知線上警員鄭濟庸和古坑消防分隊前往協助救護。

警員鄭濟庸查訪左鄰右舍，發現老婦曾告知身體相當虛弱，雖欲入內協助阿嬤送醫救治，但鐵捲門深鎖不得其門而入，在急迫情形下，經賴村長同意請鎖匠前往開鎖並破門進入，始順利讓消防救護人員入內，將病困家中無助的阿嬤緊急送醫救治，挽回阿嬤的寶貴生命。

▲古坑鄉東和派出所警員與新庄村長發揮守望相助精神，協助病困在家中的癌末獨居老婦及時就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉東和派出所警員與新庄村長發揮守望相助精神，協助病困在家中的癌末獨居老婦及時就醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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