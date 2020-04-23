　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林推廣書香城市　「微冊角落」進駐小七24小時閱讀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵民眾閱讀，推出「微冊角落」希望帶動閱讀風氣，國內首創將圖書與連鎖便利超商結合推廣閱讀，目前已進駐雲林縣共11間7-ELEVEN門市，成為24小時閱讀不打烊的微型圖書館，讓閱讀成為便利的日常，打造出整個雲林都是你的圖書館。

4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓遍布街頭巷尾的7-ELEVEN不只是販售提供生活上各式物資與服務，更可提供人們最便利的閱讀體驗，使閱讀不再受時間與地點的限制，不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣20鄉鎮市雖然都有自己的圖書館，但因幅員遼闊，多數偏遠地⽅要到圖書館不⽅便，由縣府推動「微冊⾓落」用一個不佔空間的概念，只需要一個角落、幾本書，就可以將閱讀帶到我們的生活之中，讓我們更沒有距離，更容易接近閱讀。

雲林縣長張麗善表示，「微冊角落」是縣府獨創另類推動閱讀方式，成功發揮積小成大的力量，更擴及到嘉義、台中及南投等外縣市，總計已超過一百個據點，也落實了整個雲林都是你的圖書館，相信這樣推廣閱讀的創舉，不僅讓更多人感受到我們把閱讀變成生活當中的一部份，變成一種風潮、一種日常、一種生活方式。

雲林「微冊角落」所進駐縣內11家7-ELEVEN門市，斗六市有朱丹灣、保庄、景雄、明德、頂豐門市等5家；斗南鎮有寶宏、欣怡、真嘉門市等3家；莿桐鄉有大美門市1家；虎尾鎮有夏恩門市1家；四湖鄉有聖淳門市1家。

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

►防疫期間逃逸移工難躲藏　雲林越南夫妻撐不下去投案

►雲林醋夫酒後持刀闖超商朝店員「砍三刀」　酒醒辯：無印象

►影／男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車上大鎖」　引爆虎尾vs環球校際爭戰

►囂張！斗六「派出所門口」數十人大亂鬥　警再逮11人

ET快訊
高雄新增1確診官兵5處足跡曝光！去過蓮池潭、冰店吃冰
高雄新增1例確診官兵「拒絕疫調」！24張罰單緊急喊停
誰核定敦睦出航？國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光
共軍遼寧艦經巴士海峽入南海　國防部公布監控空拍照
24名官兵全接受疫調！韓國瑜強硬喊開罰　最後通牒前已完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假援交真詐騙說詞出新　「疫情嚴重賺外快」眼尖警即時攔阻

仁愛鄉巴蘭市集投資2億元開發多功能驛站　縣府再斥資2000萬元購地

線上修持慶佛誕！新北為第一線防疫人員祈福　祈求疫情早日結束

雲林山區汛期將至　古坑華山社區行防災演練保家園

新北4月啟動全面整編門牌　2樓以上「之號」及1樓「臨」字號

防疫和救命都要優先！　南投消防局結合防疫舉辦緊急救護演練

雲林推廣書香城市　「微冊角落」進駐小七24小時閱讀

打火新利器登場　嘉縣添購30公尺雲梯車、消防空拍機

長虹光學企業、北區扶輪社捐贈防疫物資　守護消防人員安全

多一層防護！　宜縣府補助縣籍898輛計程車　全面加裝塑膠隔幕

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

假援交真詐騙說詞出新　「疫情嚴重賺外快」眼尖警即時攔阻

仁愛鄉巴蘭市集投資2億元開發多功能驛站　縣府再斥資2000萬元購地

線上修持慶佛誕！新北為第一線防疫人員祈福　祈求疫情早日結束

雲林山區汛期將至　古坑華山社區行防災演練保家園

新北4月啟動全面整編門牌　2樓以上「之號」及1樓「臨」字號

防疫和救命都要優先！　南投消防局結合防疫舉辦緊急救護演練

雲林推廣書香城市　「微冊角落」進駐小七24小時閱讀

打火新利器登場　嘉縣添購30公尺雲梯車、消防空拍機

長虹光學企業、北區扶輪社捐贈防疫物資　守護消防人員安全

多一層防護！　宜縣府補助縣籍898輛計程車　全面加裝塑膠隔幕

快訊／敦睦拒檢疫？　國防部：官兵接到電話不認為是合格疫調人員

勞工紓困不排除漁民了！農委會宣布下週啟動：每月補助1萬1次領3個月

SBL冠軍賽／登FIBA全球轉播　黃聰翰：感覺很酷

周揚青分手10天前突脫口：和蝴蝶槓上了！　對照羅志祥「偷吃旗下女藝人」網笑了

紐西蘭超嚴格「封鎖令」斷疫情　專家曝：台灣是國際航班復航首選

股東樂了！第一金配發每股股利1.35元　現金殖利率達5.2%

保育類環頸雉撞擊電桿死亡　造成住戶停電3小時保育人士不捨

3.6億飛了！《極限挑戰》爆撤掉羅志祥　赴陸復工白隔離

車銀優傳接演《女神降臨》男主！公司證實收到邀請...角色曝光了

薛仕凌吃檳榔「口腔黏膜」出問題！　殺青還戒不掉：心裡會癢癢

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

敦睦艦隊確診官兵再增1名　新增屏東1足跡點

「一中商圈」3校300學生全自主管理

澎湖出門必帶口罩　縣民正反戰翻

高雄工廠有毒氣體外洩　3人昏迷

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

即／基隆案409搭客運　鄰座男找到了

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

不補助老人健保　民眾多付5千元

老舊除濕機自燃引9火警消防局：快檢查

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

碩士夫妻種水果　蓮霧+芒果都出色

Twitter轉播桃園挺樂天桃猿　桃園燦哥耀升

更多熱門

相關新聞

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

雲林縣一位就讀國小六年級男童20日早上騎腳踏車出門上學，卻遲未到校，家長、師長四處找尋近一小時未果，正要找里長廣播時，這名小六生失魂落魄出現校門前；他說，經過樹叢便聽到有人叫他名字，他停留找尋聲音卻找不著，最後在看到一個像人又不像的影像後才趕緊離開，約5、6分鐘，卻不知已過一小時。

醋夫酒後持刀砍傷妻同事　酒醒辯稱無印象

醋夫酒後持刀砍傷妻同事　酒醒辯稱無印象

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

為雲林教室戴口罩　萬泰科技贈冷氣科技抗菌濾網

為雲林教室戴口罩　萬泰科技贈冷氣科技抗菌濾網

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

關鍵字：

雲林縣文化觀光處圖書館微冊角落

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

羅志祥還原「10年色戒」真相

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

羅志祥恐丟3.6億主持棒！　陸網友留言灌爆《創造營》、《極挑》

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面