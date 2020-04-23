雲林推廣書香城市　「微冊角落」進駐小七24小時閱讀

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵民眾閱讀，推出「微冊角落」希望帶動閱讀風氣，國內首創將圖書與連鎖便利超商結合推廣閱讀，目前已進駐雲林縣共11間7-ELEVEN門市，成為24小時閱讀不打烊的微型圖書館，讓閱讀成為便利的日常，打造出整個雲林都是你的圖書館。

4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓遍布街頭巷尾的7-ELEVEN不只是販售提供生活上各式物資與服務，更可提供人們最便利的閱讀體驗，使閱讀不再受時間與地點的限制，不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣20鄉鎮市雖然都有自己的圖書館，但因幅員遼闊，多數偏遠地⽅要到圖書館不⽅便，由縣府推動「微冊⾓落」用一個不佔空間的概念，只需要一個角落、幾本書，就可以將閱讀帶到我們的生活之中，讓我們更沒有距離，更容易接近閱讀。

雲林縣長張麗善表示，「微冊角落」是縣府獨創另類推動閱讀方式，成功發揮積小成大的力量，更擴及到嘉義、台中及南投等外縣市，總計已超過一百個據點，也落實了整個雲林都是你的圖書館，相信這樣推廣閱讀的創舉，不僅讓更多人感受到我們把閱讀變成生活當中的一部份，變成一種風潮、一種日常、一種生活方式。

雲林「微冊角落」所進駐縣內11家7-ELEVEN門市，斗六市有朱丹灣、保庄、景雄、明德、頂豐門市等5家；斗南鎮有寶宏、欣怡、真嘉門市等3家；莿桐鄉有大美門市1家；虎尾鎮有夏恩門市1家；四湖鄉有聖淳門市1家。

▲4月23日是世界閱讀日，雲林縣政府今啟動與7-ELEVEN合作的「微冊角落」，讓雲林縣民眾不論老少，隨時隨地都可以啟動閱讀、親近閱讀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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