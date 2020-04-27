斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！　遭數人壓制民眾紛紛走避

▲斗六農會門口上午一名男子情緒失控潑灑汽油，警方到場壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市農會27日上午發生一起潑汽油事件，一名60多歲男子疑似因投保問題與法不符，無法加入農保進而激憤，步出農會後於門口潑灑汽油，並以汽油淋身，農會員工見狀後隨即上前制止，並隨即報警及通報119，警方到場後將張制止並送醫救治，詳細情形由警方近一步調查。

斗六市民生路上午8點49分傳出有一名男子情緒激憤，在斗六市農會門口大呼小叫，並拿出汽油於騎樓潑灑，並將汽油林在自己身上，民眾見狀嚇壞紛紛閃避並將眼前情景錄下。

據現場民眾表示，該男子疑似原本為勞保保戶，退保之後想轉為農保，但是申請過程與法不符，無法過保，因而情緒失控，不料該男子步出農會後隨即拿出汽油潑灑甚至淋在自己身上疑似想自焚，農會人員馬上注意到隨即衝出數名員工上前制止，而民眾紛紛躲避。

▲斗六農會門口上午一名男子情緒失控潑灑汽油潑濺到眼睛，救護人員以食鹽水沖洗後送醫救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方與消防隊獲報後均趕到現場，消防隊獲報派出一輛消防車於現場待命，警方先將情緒失控的男子予以強力壓制並銬上手銬，該男遭壓制後眼睛因被汽油噴濺疼痛，由救護人員現場先以生理食鹽水將眼部沖洗後送往台大醫院雲林分院救治，詳細事發原因由警方近一步調查。

▲斗六農會門口上午一名男子情緒失控潑灑汽油，消防局派出消防車戒備，現場許多民眾圍觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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