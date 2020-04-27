防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

▲雲林古坑福祿壽酒廠2月底即開始生產75%加鹽料理米酒（95元/600ml），銷售提供需要的餐飲業及民眾作為防疫消毒使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府協助雲林縣民營酒廠加入酒精國家隊，於109年4月21日正式接獲嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意福祿壽國際酒品股份有限公司，生產75%防疫清潔用酒精、免課徵菸酒稅，提供民眾防疫使用。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情延燒，雲林縣政府重視防疫工作，為加強防疫及因應民眾需求，於109年4月開始，積極協助雲林縣有意願生產75%防疫清潔用酒精民營酒廠獲中央同意生產，經3週努力，於109年4月21日獲嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意福祿壽國際酒品股份有限公司生產75%防疫清潔用酒精，提供民眾防疫使用。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，雲林縣政府協助福祿壽國際酒品股份有限公司於109年4月8日函請經濟部同意加入生產75%防疫清潔用酒精，並於109年4月15日由建設處領隊，參加嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心召開「研議民營酒廠試辦參與防疫酒精生產第二次會議」，於109年4月21日正式接獲同意及比照臺酒公司及台糖公司前例，免課徵菸酒稅。

雲林福祿壽酒廠指出，2月底疫情升溫後縣府有先行核准以「米酒」原料製成的75%加鹽料理米酒（95元/600ml），銷售提供需要的餐飲業及民眾作為防疫消毒使用；如今在縣政府協助之下獲得中央疫情留指揮中心同意，可以生產一般不加鹽的抗疫酒精，即能提供更多社會大眾來做防為疫使用。

雲林縣政府指出，縣府將持續落實及滾動式調整防疫工作，亦協助其他有意願民營酒廠加入生產防疫清潔用酒精，並持續協助產業紓困與振興。

▲福祿壽酒廠在縣政府協助之下獲得中央疫情留指揮中心同意，未來可生產一般不加鹽的抗疫酒精，能供給更多民眾更適用來防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

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