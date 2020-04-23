雲林山區汛期將至　古坑華山社區行防災演練保家園

▲農委會水土保持局南投分局日前邀集古坑鄉公所、逢甲大學防災研究中心等單位於古坑鄉華山村辦理自主防災疏散撤離演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉華山社區為因應汛期即將到來，預防突發性豪大雨所造成的土石流危害，農委會水土保持局南投分局日前邀集古坑鄉公所、逢甲大學防災研究中心等單位於古坑鄉華山村辦理自主防災疏散撤離演練，演練結束後亦邀集華山地區各產業代表共同討論地方未來發展走向與產業創新議題。

華山社區防災演練集合了華山各單位，包含休閒農業區、產業促進會、社區發展協會、民宿協會等共同參與，讓整個華山可於災害事件中發揮極大的防災、阻災、減災效用。演練指揮官華山村村長李國和指出，南投分局在華山山區投入了非常完善的建設，從上游鋼管壩一直到下游梳子壩，守護了華山村民的生命財產，有效阻擋所在區域免受土石流威脅，但防災不能掉以輕心。

▲華山社區防災演練集合了華山各單位，包含休閒農業區、產業促進會、社區發展協會、民宿協會等共同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

逢甲大學防災研究中心教授巫仲明指出，依據水土保持局的統計報告資料，近年極端豪大雨狀況經常發生，本次演練就是模擬當警戒發佈或華山溪溪水溢流時，有關單位如何有效的疏散撤離保全對象，並對危險區域進行災情查通報。

現場參與演練的防災隊員徐金約表示，對於能肩負守護家園一職均表示很榮耀，也非常感念水土保持局、逢甲大學防災中心除了防災之外，還能顧及產業面、教育面，但他也表示，華山溪已經許久未清疏，希望相關單位能盡快來協助作業。

▲參與演練的防災隊員徐金約（左）表示，對於能肩負守護家園一職均表示很榮耀，也非常感念水土保持局、逢甲大學防災中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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