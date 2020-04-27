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雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

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記者蔡佩旻／雲林報導

台北市26日發生KTV火警，不幸釀成5人死亡，雲林縣政府於27日會同建設處、消防局聯合稽查雲林最高樓好樂迪KTV斗六分店，各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。當場查獲該KTV3樓逃生緩降機基座鏽蝕，隨即開出限期改善單，消防局長指出，未來3天內將完成500坪規模以上視廳歌唱場所稽查作業。

▲雲林縣縣長張麗善、消防局長林文山27日親自參與消防合稽查KTV，檢查各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣縣長張麗善、消防局長林文山27日親自參與消防合稽查KTV，檢查各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府指出，公共場所業者應加強本身自衛消防編組演練，於火災發生初期消防人員抵達前，可由內部員工啟動自衛消防編組，迅速進行狀況判斷，初期滅火，且安全、有效率的引導民眾疏散，能使人命傷亡降至最低。

雲林縣消防局指出，民眾在像KTV一樣的環境中遭遇火警，一定要遵守「淡煙快逃、濃煙關門待救」的求生法則，如果初期火煙不大，盡速「向下逃生」，因為濃煙往上飄，向上逃生可能會跑入更濃的濃煙當中。如果包廂外已經充滿濃煙，則立刻「關門待救」，而且「一定要關閉空調」，因為火煙會從空調四處蔓延，關閉空調能夠增加在包廂內的待救時間，包廂內如果有窗戶，則記得打開窗戶向外求援，接著盡快打119，告知消防員你在哪間包廂，讓他們盡速去救你。

▲雲林縣縣長張麗善、消防局長林文山27日親自參與消防合稽查KTV，檢查各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣縣長張麗善、消防局長林文山27日親自參與消防合稽查KTV，檢查各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局長林文山表示，此次主要檢查重點為各項消防安全設備、防火管理制度是否符合規定、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區劃是否受破壞或拆除及是否有違規使用等事項等。由於好樂迪KTV斗六分店3樓戶外逃生緩降機基座鏽蝕，已開出限期改善單，近日將派員再度前往稽查。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府針對500坪方公尺規模以上視廳歌唱場所等72家業者，將於3天內完成稽查，而其他小規模83家也將於2週內稽查完成，預計加強稽查縣轄共155家視廳歌唱場所。張麗善說，平時消防同仁就有執行稽查工作，在面臨嚴峻的新冠肺炎疫情時，同仁也不敢懈怠全面加強稽查，讓縣民安心。

▲雲林縣縣長張麗善、消防局長林文山27日親自參與消防合稽查KTV，檢查各項消防安全設備、逃生通道等消防器具。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府於今(27)日會同建設處、消防局聯合稽查好樂迪KTV斗六分店，發現3樓逃生緩降機基座鏽蝕，隨即開出限期改善單。（圖／記者蔡佩旻攝）


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