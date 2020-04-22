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騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

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▲陳童父母直覺孩子是遇到不乾淨的東西，趕忙帶孩子去收驚，並至斗南順安宮禱謝媽祖庇佑。（圖／陳童母親提供）

▲記者依照陳童描述的小樹林查看，小樹林寬約10公尺，長度約120公尺，裡面有一條走出來的便道，泥土草地但可供機車、腳踏車通行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一位就讀國小六年級男童20日早上騎腳踏車出門上學，卻遲未到校，家長、師長四處找尋近一小時未果，正要找里長廣播時，這名小六生失魂落魄出現校門前；他說，經過樹叢便聽到有人叫他名字，他停留找尋聲音卻找不著，最後在看到一個像人又不像的影像後才趕緊離開，約5、6分鐘，卻不知已過一小時。

「魔神仔」作怪嗎？一名就讀雲林縣某國小的12歲陳姓男童，20日上午7點30分，正常騎腳踏車出門上課，陳母發現男童忘記帶錢，怕男童吃早餐沒錢付，趕緊請陳父騎腳踏車跟上，一路上卻沒看到陳童，應停放校門外的陳童腳踏車也不在，到學校詢問老師，發現陳童竟未到校，陳童父母急忙出門找人。

請繼續往下閱讀...

四處遍尋不著，陳母邊哭邊找，一邊對天向媽祖祈求，希望男童能盡快出現，經過50多分鐘，還是不見蹤跡，在到里辦公處請里長廣播協尋之際，學校老師終於來電，指男童已平安到校門口，但神情恍惚、臉色蒼白，讓男童父母鬆了一口氣。

▲陳童父母直覺孩子是遇到不乾淨的東西，趕忙帶孩子去收驚，並至斗南順安宮禱謝媽祖庇佑。（圖／陳童母親提供）

▲陳童父母直覺孩子是遇到不乾淨的東西，趕忙帶孩子去收驚，並至斗南順安宮禱謝媽祖庇佑。（圖／陳童母親提供）

陳童住家距離學校，騎腳踏車約三分鐘路程，如連買早餐時間計算，最慢10分鐘也會到校，陳童怎麼騎了近一小時才到學校，陳童半途去哪裡了，讓陳童父母、老師都好奇，聽陳童描述後，大家直冒冷汗，是不是撞邪了。

陳童向家人與老師表示，他騎腳踏車上學，今日突然想抄近路不從平日的路走，該路會穿梭過一個小樹林，行經時忽然聽到一個孰悉的阿姨的聲音，用台語叫他的名字「陳ＸＸ，你過來一下」，聲音來自樹林內，他停下來但沒下車，引頸探尋但就是沒見人影。

於是繼續往前騎，正當要騎出樹林時，又聽到孰悉阿姨聲音叫他，於是又回頭於樹林便道停留，查看樹林不見有人跡象，最後再出現一個「疑似人影又不像人」的影像出現，他說不曾看過也不會描述，回神後立即離開樹林到學校上課。

陳童父母聽完孩子的描述過程，直覺是遇到不乾淨的東西，趕忙帶兒子去收驚外，還特地準備金紙，回到孩子說的小樹林焚燒，向「魔神仔」祭拜，小孩不懂多有冒犯，希望不要見怪。陳母向記者表示，孩子是斗南順安宮轎班媽祖的第一個義子 ，相信是媽祖義母保佑著他的。

整個過程陳家人貼文靈異公社，「就在昨天 我兒子發生一件我沒辦法解釋的事情，早上7點30分兒子上課快要遲到了，騎腳踏車上學途中抄小路經過樹林，當地人說20幾年了從來沒經過那條路。我兒子就騎過去了。剛進到樹林就聽到一個女生的聲音，叫他的名字用台語跟他說「陳XX，哩拐一下啦」。我兒子竟然也不知道在想什麼，竟然就往聲音方向去找「人」！當找不到人時準備往回騎時！聲音又出現，說一樣的話。我有問我兒子，既然都沒人了 為什麼還要繼續找？ 他說他也不知道為什麼，就一直想找聲音的來源！我兒子騎車後5分鐘 我就追出去找他 因為他沒帶到零用錢，找了快1小時，老師打電話來說已經到學校了 可是臉色很蒼白！我問他在一個不到50公尺的小路 你怎麼有辦法繞了一小時？他說：有那麼久嗎？我感覺像過了5-10分鐘而已...」

▲陳童父母直覺孩子是遇到不乾淨的東西，趕忙帶孩子去收驚，並至斗南順安宮禱謝媽祖庇佑。（圖／陳童母親提供）

▲陳童父母還特地準備金紙，回到孩子說的小樹林焚燒，向「魔神仔」祭拜，指小孩不懂多有冒犯，希望不要見怪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者依照陳童描述的小樹林查看，小樹林寬約10公尺，長度約120公尺，裡面有一條走出來的便道，泥土草地但可供機車、腳踏車通行，為鎮公所規劃既定道路，但多年未闢建，訪查附近住戶，均表示不曾聽說過有過異狀發生，偶有民眾會為方便到雜貨店購物，還是會穿梭小樹林便道而過。

民俗專家李寶全指出，依科學角度來看，這名男童當時可能遇到空間重疊，聽到另一空間有人叫他，又無法看清所叫他是誰，要碰到「三度空間」需要男童他本身能量、磁場頻率與另一空間頻率吻合才會連結重疊，就像無線電對講機，兩個不同對講機，將頻道號碼一致就能通上話。

李寶全說，另用宗教信仰角度分析，男童應該遇到「魑魅魍魎」俗稱的「魔神仔」叫他將其牽絆住，剛好男童媽媽心急對天向媽祖祈禱，媽祖顯聖讓「魔神仔」知難而退，男童順利脫困平安到校。

▲陳童父母直覺孩子是遇到不乾淨的東西，趕忙帶孩子去收驚，並至斗南順安宮禱謝媽祖庇佑。（圖／陳童母親提供）

▲陳童父親將整個過程貼文於靈異公社，引起網友熱烈討論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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