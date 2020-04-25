雲林遊覽車越線超車…小客車駕駛嚇出冷汗　機車煞到犁田！網友怒罵　

▲陳姓民眾駕駛自小客車上班途中，行經北港民樂路，突遭對向遊覽車急超車逼近自己，讓陳男著實嚇一大跳趕緊踩煞車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮民樂路24日上午發生一件驚險車禍，一位陳姓駕駛上班途中經過該路段，迎面駛來一輛遊覽車急著超車，跨越黃線時驚險閃過轎車，快速切回車道；陳姓駕駛被眼前一幕嚇一跳急踩煞車，造成緊跟在後的機車騎士也急煞自摔，轎車行車記錄器清楚錄下遊覽車超車過程，所幸驚險超車未造成人員受傷。

昨天上午陳男駕駛自小客車前往麥寮上班途中，行經北港雲155公路北港萬有紙廠附近，當時雙向的車道均有車輛行駛，遊覽車原在一輛大貨車後方，但突然加速超車，因成排的車與車之間的車距都很近，遊覽車卻急著超車，駛過對向逼近自己，讓陳男著實嚇一大跳趕緊踩煞車。

陳男右後方與正後方當時都各有一輛機車行進中，右邊的機車騎士雖也驚險閃過了，但後方的機車騎士卻沒這麼幸運，見前方轎車煞車急煞，該騎士馬上反應跟著急煞，卻不慎自摔還連人帶車倒向路中央，與遊覽車差身而過，驚險畫面全被記錄下來，所幸騎士沒有撞擊到轎車，陳男隨即下車關心，確認騎士男子僅受到驚嚇沒有受傷，才各自離開現場。

陳男友人將驚險畫面貼到臉書社團，提醒會經過該路段的民眾務必放慢車速小心駕駛；網友看了之後紛紛怒罵怒罵「大車是在趕什麼的？」、「太扯了！」、「趕時間也不是這種趕法」，「不把別人的命當命！」。

▲後方機車騎士馬上反應跟著急煞，卻不慎自摔還連人帶車倒向路中央，與遊覽車差身而過，驚險畫面全被記錄下來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳男事後回想雖心有餘悸，但對自摔機車騎士是否有受傷，還是深感不放心，於昨晚向北港警方備案，警方受理後亦向陳男建議，經報案後整起事件正式進入司法程序，可能將影片刪除撤下會比較好，陳男友人遂陸續將網路上影片刪除下架。

陳姓駕駛向記者表示，其實當下沒生氣只是快嚇死，車旁也剛好有機車不能切過去，深怕騎士會受到波及，最後決定就急煞，要撞就來吧！但也還好車後的機車騎士當下沒明顯受傷也算不幸中的大幸。

北港警分局交通組表示，遊覽車超車的路段是虛黃線，依規定是可以超車，但遊覽車有不當超車之嫌，才會造成事故。交通組說，因報案人昨晚僅提出備案，無提告意願，故警方不主動介入；也建議車主，可將交通違規影片資料上傳雲林縣警察局全球資訊網《民意廣場/檢舉交通違規》進行檢舉（需具名檢舉）；若依《道路交通管理處罰條例》不當超車罰責，可對該遊覽車處1200至2400罰鍰。

▲陳男友人將驚險畫面貼到臉書社團，也特地標示出地圖，提醒經過該路段的民眾務必放慢車速小心駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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