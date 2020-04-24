雲林二崙西瓜採收上市　公所推出瓜市消費打卡抽獎再送西瓜

▲有瓜農獨家種出「黃金美人」瓜，黃色的瓜肉口感有彈性，甜度非常高，西瓜籽少，非常適合小家庭購買品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西瓜全國主要最大產地，生長於濁水溪流域旁，每年11、12月種植，隔年的4月及5月為盛產期，目前雲林西瓜開始採收上市，全台西瓜主要集貨拍賣市場於二崙自強果菜市場，大型瓜產地平均價格每台斤約10元間，與去年瓜價比較下滑一些，但西瓜品質佳，瓜果碩大甜美多汁。

新冠肺炎疫情影響，餐廳、娛樂業許多都幾乎呈現休業狀態，水果盤所用的西瓜銷量大減，影響產地價格平均每台斤約10元。二崙西瓜生長於濁水溪流域旁，獨特生長環境及沙質地，讓雲林西瓜特別甘甜又沙。

雲林縣政府、二崙鄉公所為促銷雲林生產的西瓜，舉辦「2020二崙西瓜行銷記者會暨網路行銷週活動」，時間自4月24日起至5月8日，鄉親朋友們至FB二崙西瓜讚粉絲專頁「打卡」、「按讚」，分享貼文，即可參加抽獎活動。

▲雲林縣政府、二崙鄉公所為促銷雲林生產的西瓜，舉辦「2020二崙西瓜行銷記者會暨網路行銷週活動」。（圖／記者蔡佩旻攝）

二崙鄉長鍾福助表示，因今年氣溫偏高，且梅雨期開始的晚，所以今年西瓜特別香甜多汁。在二崙鄉濁水溪河川公地種植的黃肉「妙蘭」西瓜，每顆約15台斤，甜度11度以上；此外，紅肉大瓜品種「華寶」，香氣濃郁，又甜又有沙沙的口感；中瓜品種「鳳光」、「英倫」甜度高以外，吃起來紮實又清脆多汁，極為爽口。

活動現場有咖啡業者莉莉將黑咖啡以7:3的比例調製成「瓜香咖啡」，濃郁的咖啡加上淡淡的瓜香，讓現場品嚐民眾驚豔；也有瓜農種出「黃金美人」西瓜，黃色的瓜肉口感有彈性，甜度非常高，西瓜子偏少，非常適合小家庭購買品嚐。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，二崙區域西瓜沙又甜、水份多又不黏手，消暑解渴。藉此行銷活動推介給社會大眾採購蔬果時選擇二崙鄉農民生產之優質蔬果並請踴躍購買「二崙西瓜」，以實際行動支持農民、照顧農民。

▲活動現場有咖啡業者莉莉將黑咖啡以7:3的比例調製成「瓜香咖啡」，濃郁的咖啡加上淡淡的瓜香，讓現場品嚐民眾驚豔。（圖／記者蔡佩旻攝）



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